Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε Ελβετικό φράγκο

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στη ρύθμιση για τη μετατροπή δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 6 του ν.5264/2025 (Α’ 239), για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Το ελβετικό φράγκο και οι κατηγορίες

Η ως άνω Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου. Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 3:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου. Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου. Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα

Μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου

Σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής

Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις

Προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων

Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε (5) έτη

Δανειολήπτες ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς ν. 128/75 για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Η εν λόγω πρόβλεψη επεκτείνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σύνολο των δανειοληπτών (οφειλετών) ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους Πιστωτές (δηλ. και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων πέρα από Τράπεζες).

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.

Σύνδεσμος πρόσβασης στην πλατφόρμα: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-katataxes-daneiolepton-me-exuperetoumenes-opheiles-se-elbetiko-phragko

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η Βεβαίωση κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την Κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή.

Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη Βεβαίωση Κατάταξης στον πιστωτή και υποβάλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, βάσει των όρων της Κατηγορίας κατάταξής του.

Νέα υπηρεσίας ενημέρωσης

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας της νέας παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας της «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο» και θα παρέχει:

• Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και

• Ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις κατάταξης κ τη διαδικασία

Η νέα υπηρεσία ενημέρωσης, παρέχεται στους δανειολήπτες κατόπιν ραντεβού είτε ψηφιακά μέσω myEGDIXlive.gov.gr είτε τηλεφωνικά στο 213 212 5730.

Επιπρόσθετα, στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αναλυτικός οδηγός συχνών ερωτήσεων κ απαντήσεων για τη ρύθμιση οφειλών σε ελβετικό φράγκο σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr.

Πηγή: OT