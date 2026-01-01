Όλα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να μετατρέψουν την οφειλή τους σε ευρώ δίνει η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η ρύθμιση αφορά όλα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τόσο τα ενήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών όσο και τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια του «Ηρακλή». Για τους μη συνεπείς δανειολήπτες, προβλέπεται ένταξη στον Εξωδικαστικό και ρύθμιση της οφειλής με βάση τους όρους αυτού.

Ο εν λόγω μηχανισμός επιτρέπει στους δανειολήπτες να ρυθμίσουν χρέη σε έως 420 δόσεις και υπό προϋποθέσεις να διαγράψουν το 80% της οφειλής και το 100% των τόκων.

Το ελβετικό φράγκο

Δυνατό «χαρτί» της νέας ρύθμισης συνιστά η παύση των πλειστηριασμών και άλλων διεκδικήσεων για όσους υπαχθούν σε αυτή.

Επίσης, δίνει την δυνατότητα σε εκείνους που έχουν στεγαστικό σε ελβετικό φράγκο να μετατρέψουν το χρέος τους σε ευρώ και τους επιτρέπει καλύτερη διαχείριση του χρέους σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Η ρύθμιση προβλέπει είτε υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τα «κόκκινα» δάνεια, είτε «κούρεμα» του υπολοίπου των οφειλών κατά 15% έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, τα εισοδήματα και την περιουσιακή του κατάσταση, και αναχρηματοδότηση του δανείου σε ευρώ (άρα ευρωποίηση του δανείου) με σταθερό επιτόκιο. Επιπλέον, δίνεται δυνατότητα παράτασης της αποπληρωμής κατά διάστημα έως 5 ετών.

Θεσπίζονται τέσσερις κατηγορίες κουρέματος, με τα ανώτατα όρια να αλλάζουν ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.

1. Κούρεμα 50% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,3%

2. Κούρεμα 30% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,5%

3. Κούρεμα 20% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,7%

4. Κούρεμα 15% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,9%: Ολοι οι υπόλοιποι

Σημειώνεται ότι έως και πέντε χρόνια μπορεί να παραταθεί ο χρόνος εξόφλησης του δανείου με τη ρύθμιση, ώστε να είναι μικρότερες οι δόσεις. Ωστόσο υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:

– Η πρώτη εξαίρεση αφορά την ηλικία του δανειολήπτη και η χρονική παράταση στη διάρκεια του δανείου θα έχει ανώτατο όριο τα 80 χρόνια του δανειολήπτη.

– Η δεύτερη εξαίρεση στην ανώτατη επιμήκυνση διάρκειας του δανείου θα αφορά τα έτη που απομένουν για την εξόφλησή του. Δεν μπορεί να δοθεί παράταση με την οποία ο χρόνος εξόφλησης θα ξεπερνά το 50% του υπολοίπου χρόνου εξόφλησης.

Οι δανειολήπτες εκτιμούν ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση, καθώς θα ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε οφειλέτη, ενώ ήδη επιβαρύνονται με μια επιπλέον αύξηση του αρχικού τους δανείου.

