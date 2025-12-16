newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση
Οικονομία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 22:55

Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Αναλυτικά όσα προβλέπονται με τη νέα ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Νομοθετική ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, κλείνοντας την πέμπτη ημέρα της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, κλείνουμε έναν ακόμη λογαριασμό από το παρελθόν, που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Τις επόμενες μέρες έρχεται διάταξη με την οποία αυτές οι υποχρεώσεις μετατρέπονται σε ευρώ με χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, επιμήκυνση αποπληρωμής έως 5 χρόνια. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται».

1. Αντιμετωπίζεται ένα πραγματικό πρόβλημα

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αποτελούν ένα πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από τα δικαστήρια ή αποσπασματικές τραπεζικές ρυθμίσεις.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο χορηγήθηκαν κυρίως την περίοδο 2005–2009, σε ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές περιβάλλον. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε καμία διεθνής πρόβλεψη για έντονη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου και το επιτόκιο του ελβετικού ήταν σταθερά χαμηλότερο από εκείνο του ευρώ, κατά μέσο όρο πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα από το 2008 έως σήμερα.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ανέτρεψε πλήρως αυτά τα δεδομένα, καθώς επήλθε σημαντική ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, σε σημείο ώστε η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα να επιβάλλει ανώτατο όριο στην ισοτιμία (1:1,20), το οποίο διατήρησε επί μακρόν. Όταν το όριο αυτό ήρθη αιφνιδιαστικά, η ισοτιμία επιδεινώθηκε και έκτοτε παραμένει δυσμενής (σήμερα περίπου 0,94).

Ως εκ τούτου, χιλιάδες δανειολήπτες, παρότι κατέβαλαν δόσεις επί σειρά ετών, βρέθηκαν να οφείλουν περισσότερα σε ευρώ από όσα αρχικά δανείστηκαν, λόγω ενός συναλλαγματικού κινδύνου που δεν μπορούσαν να προβλέψουν.

2. Προσφέρονται επιλογές

Η κυβέρνηση δεν επιβάλλει λύση, προσφέρει επιλογές, αναφέρουν οι πηγές από το ΥΠΟΙΚ και επισημαίνουν ότι η ρύθμιση σέβεται απολύτως την ελευθερία των οφειλετών. Κανείς δεν υποχρεώνεται να αλλάξει το δάνειό του. Όποιος θεωρεί ότι στο μέλλον η ισοτιμία ευρώ–ελβετικού θα κινηθεί ευνοϊκά, μπορεί να διατηρήσει το δάνειο στο ελβετικό φράγκο και να επωφεληθεί από τα πολύ χαμηλά επιτόκια του νομίσματος αυτού, αναλαμβάνοντας όμως και τον συναλλαγματικό κίνδυνο.
Για όλους τους υπόλοιπους, ο νόμος διασφαλίζει δύο πραγματικές και δεσμευτικές επιλογές, τις οποίες οι τράπεζες υποχρεούνται να αποδεχθούν.

Οι επιλογές είναι οι εξής:

Πρώτη επιλογή: εξωδικαστικός μηχανισμός

• Αφορά μη ενήμερους οφειλέτες.
• Η λύση που παράγεται από τον αλγόριθμο του μηχανισμού δεσμεύει υποχρεωτικά τους πιστωτές.
• Πρόκειται για ειδική και ευνοϊκή πρόβλεψη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς στα αντίστοιχα δάνεια σε ευρώ οι πιστωτές διατηρούν κατ’ αρχήν δικαίωμα απόρριψης.

 Δεύτερη επιλογή: άμεση και καθαρή λύση μετατροπής

• Για τους ενήμερους ή αυτούς που έχουν λάβει μια ρύθμιση και την εξυπηρετούν:
• Προβλέπεται δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε ευρώ με σημαντική βελτίωση στην τρέχουσα ισοτιμία. Μέσω αυτού, προβλέπεται άμεση μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου σε ευρώ..
• Η ελάφρυνση είναι κλιμακωτή, από 15% έως και 50%, ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οφειλέτη. Η ρύθμιση έχει ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Δίνει έμφαση στην ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών , με κλιμακωτή ελάφρυνση που φτάνει σε πολύ υψηλό ποσοστό , έως 50%.
• Το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο 2,30%–2,90%, για όλη την εναπομείνασα διάρκεια.
• Παρέχεται δυνατότητα παράτασης έως 5 έτη, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία δόση.

3. Σταθερότητα, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη

Με τη ρύθμιση αυτή:

• Παρέχεται ελάφρυνση έναντι της τρέχουσας ισοτιμίας σε όλους τους δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο που είναι ενήμεροι ή εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, χωρίς καμία εξαίρεση, με διαφοροποίηση των όρων ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.

• Όλα τα δάνεια δύνανται να μετατραπούν σε ευρώ με προνομιακή ισοτιμία, η οποία αντιστοιχεί σε όφελος από 15% έως 50%. Παράλληλα, η μετατροπή πραγματοποιείται με σταθερό επιτόκιο, από 2,30% έως 2,90%, ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη, για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας του δανείου.

  • Τα επιτόκια είναι σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα ενός νέου στεγαστικού δανείου σήμερα,
  • μειώνεται το κεφάλαιο,
  • εξαλείφεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος,
  • εξασφαλίζεται χαμηλό και σταθερό επιτόκιο μέχρι τη λήξη.

Ο οφειλέτης γνωρίζει πλέον με απόλυτη σαφήνεια πόσο θα πληρώσει και μέχρι πότε.

4. Το κόστος δεν επιβαρύνει το Δημόσιο

Η ανάληψη του κόστους της ρύθμισης αφορά αποκλειστικά τις τράπεζες, οι οποίες το καλύπτουν εξ ολοκλήρου.
Η παρέμβαση είναι δημοσιονομικά ασφαλής. Σημαντικός αριθμός δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ενταχθεί σε τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Η ρύθμιση:
• είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τις τιτλοποιήσεις,
• δεν θέτει σε κίνδυνο τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια,
• δεν δημιουργεί κίνδυνο κατάπτωσης κρατικών εγγυήσεων.

5. Πέρα από τη δικαστική διάσταση

Η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα των συμβάσεων. Αντιθέτως, υπενθυμίζει ότι:
• η εγκυρότητα των δανείων έχει κριθεί επανειλημμένα από τον Άρειο Πάγο,
• από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η νομοθετική παρέμβαση δεν υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη. Αναγνωρίζει όμως ότι ένα ζήτημα μπορεί να είναι νομικά λυμένο, αλλά κοινωνικά ανοιχτό.

Τι προβλέπει ο μηχανισμός της ρύθμισης

Η ρύθμιση βασίζεται σε ένα διπλό μηχανισμό:

Είτε (α) μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020) μόνον για τις μη εξυπηρετούμενες οφειλές. Σε αυτή την περίπτωση, λύση που προκύπτει από τον Εξωδικαστικό γίνεται πλέον υποχρεωτική για τους πιστωτές, ειδικά για τα δάνεια σε CHF. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία γίνεται αυτόματη και προϋποθέτει μόνον την υποβολή αίτησης του οφειλέτη. Με την έγκριση της αίτησης, η συνολική οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ στην τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ: με τους επιτοκιακούς και λοιπούς όρους που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας ή επανεγγραφής προσημείωσης. Η ρύθμιση είναι δεσμευτική για όλους τους πιστωτές και ισχύει άμεσα από την ημερομηνία υπογραφής. Η μετατροπή αποτελεί από νομική άποψη τροποποίηση της σύμβασης και όχι νέα ενοχή, ενώ διατηρούνται όλες οι εμπράγματες και προσωπικές εξασφαλίσεις

Είτε (β) με ειδικούς όρους βάσει εισοδηματικών/περιουσιακών κριτηρίων, εκτός εξωδικαστικού.
Η επιλογή αυτή αφορά οφειλέτες που έχουν οφειλή και αυτή είναι είτε (1) εξυπηρετούμενη είτε (2) ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη και δεν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό με βάση την επιλογή (α).
Οι οφειλέτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της συνολικής οφειλής από ελβετικά φράγκο σε ευρώ με ειδικούς όρους, που διαμορφώνονται σε συνάρτηση με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των κατωτέρω παραγράφων.

Μετατροπή με Ευνοϊκή Ισοτιμία και Σταθερό Επιτόκιο:

Οι οφειλές από CHF μετατρέπονται σε ευρώ, μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας σε σχέση με την τρέχουσα. Ταυτόχρονα, καθορίζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, η οποία δεν μεταβάλλεται.

Η βελτίωση της ισοτιμίας κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες (κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια), προσφέροντας άμεση και ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου.

• Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2,3%
• Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.5%
• Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.7%
• Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας κα Σταθερό Επιτόκιο 2,9%

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τις τρεις πρώτες προβλεπόμενες κατηγορίες (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού από μονοπρόσωπο έως οικογένεια αποτελούμενη πάνω από 5 μέλη) είναι τα εξής:

Κατηγορία 1)

Εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ

Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ

Κατηγορία 2)

Εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ

Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ

Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ

Κατηγορία 3)

Εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ

Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ

Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ

Για την τέταρτη κατηγορία δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια

Το νέο δάνειο σε Ευρώ θα έχει χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά του, σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα δάνεια που χορηγούνται σήμερα. Ο δανειολήπτης γνωρίζει από την πρώτη στιγμή το ακριβές ποσό και την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Δυνατότητα Επιμήκυνσης Διάρκειας

Επιπλέον, παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να ζητήσει την επιμήκυνση της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής του νέου δανείου σε Ευρώ έως και πέντε (5) έτη. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει περαιτέρω μείωση του ύψους της μηνιαίας δόσης, ώστε η ρύθμιση να είναι βιώσιμη για ακόμη περισσότερους οφειλέτες.

Ερωτήσεις -Απαντήσεις

• Πόσα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) βρίσκονται σε εκκρεμότητα;

Συνολικά στην Ελλάδα χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε CHF, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας 14,1 δις CHF. Σήμερα στο τραπεζικό σύστημα παραμένουν 20.625 δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δις CHF, ενώ 17.442 δάνεια ύψους 3 δις CHF διαχειρίζονται servicers, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν περιληφθεί στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Δηλαδή η ρύθμιση αφορά περίπου 40.000 δάνεια.

• Γιατί να μην επιβαρυνθούν κι άλλο οι τράπεζες που έχουν τόσο μεγάλα κέρδη; Γιατί για παράδειγμα να μην ισομεριστεί το κόστος από την ιστορική ισοτιμία μέχρι σήμερα;

Ανάλογα εάν το δάνειο είχε εκταμιευθεί το 2007 ή 2008, η συναλλαγματική επιβάρυνση σε ευρώ για ποσό του δανείου σε ελβετικό νόμισμα που δεν έχει αποπληρωθεί ακόμη, κυμαίνεται από 60-70%. Το ίδιο διάστημα αυτών των 17-18 ετών, από την ημερομηνία εκταμίευσης έως σήμερα, οι δανειολήπτες σε ελβετικό νόμισμα κατέβαλαν τόκους που υπολογίζονταν με διατραπεζικό επιτόκιο, που ήταν περίπου, και κατά μέσο όρο μια ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο από αυτό του ευρώ. Επομένως προκύπτει ένα σημαντικό επιτοκιακό όφελος, έως 20%.

Για τους πιο οικονομικά ασθενείς δανειολήπτες, η προνομιακή ισοτιμία μετατροπής του δανείου με βάση το νέο νόμο είναι 25% υψηλότερη από την τρέχουσα, ενώ από το σταθερό επιτόκιο 2,30%, προκύπτει ένα επιπλέον όφελος πάνω από 15%, σε σχέση με ένα αντίστοιχο στεγαστικό δάνειο που εκταμιεύεται σήμερα.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για τους πιο οικονομικά ασθενείς δανειολήπτες, καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της συναλλαγματικής διαφοράς.

Αλλά και για τους δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους στοιχεία, η προνομιακή ισοτιμία μετατροπής του δανείου με βάση το νέο νόμο είναι 10% υψηλότερη από την τρέχουσα, ενώ από το σταθερό επιτόκιο 2,90%, προκύπτει ένα επιπλέον όφελος πάνω από 10%, σε σχέση με ένα αντίστοιχο στεγαστικό δάνειο που εκταμιεύεται σήμερα.

• Πόσο θα κοστίσει στις τράπεζες η κυβερνητική παρέμβαση;

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια επειδή η λύση είναι προαιρετική για τους οφειλέτες. Άρα θα εξαρτηθεί από το πόσοι θα επιλέξουν να μετατρέψουν το δάνειο με το «κούρεμα» που αντιστοιχεί στην κατηγορία όπου υπάγονται. Στις Τράπεζες, ο αριθμός των δανείων είναι 20.000 περίπου, ποσού περίπου 2.7 δις (2.5 δις σε ελβετικό νόμισμα). Εφόσον, όλοι επιλέξουν τη μετατροπή το κόστος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

• Γιατί δεν εφαρμόζεται η λύση που δόθηκε σε άλλες χώρες;

Ας δούμε πρώτα τη βασική διαφορά και μετά τι εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες. Η βασική διαφορά είναι ότι οι όροι των συμβάσεων των δανείων ήταν διαφορετικοί σε κάθε χώρα (στην Ελλάδα τα δάνεια ήταν σε ξένο νόμισμα, δηλαδή ελβετικό, σε άλλες χώρες ήταν δάνεια σε ευρώ με ρήτρα ελβετικού νομίσματος) και το αντικείμενο των σχετικών δικών που απασχόλησαν τα δικαστήρια ήταν διαφορετικό. Τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν ότι οι σχετικές συμβάσεις προέβλεπαν και συνοδεύονταν από όρους που διασφάλιζαν την πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών και την προστασία των συμφερόντων τους από την αλλαγή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στις χώρες όπου υπήρξε νομοθετική παρέμβαση οι δανειολήπτες είχαν δικαιωθεί από τα δικαστήρια, ενώ στην Ελλάδα συνέβη το αντίθετο, κρίθηκε δηλαδή τελεσίδικα ότι οι τράπεζες δεν παραβίασαν κανένα νομοθετικό ή κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο κατά τη χορήγηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Εκτός τούτου, οι γενικές ρυθμίσεις, όπου επιχειρήθηκαν, αποδείχθηκαν ατελέσφορες και η ΕΚΤ έχει εκφράσει επανειλημμένα και ρητά την αντίθεσή της σε οριζόντια μέτρα.

Παντού, ακόμη και στην Ουγγαρία, οι παρεμβάσεις ακολουθούν και ευθυγραμμίζονται με τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων

Η προτεινόμενη λύση αποφεύγει την λογική της οριζόντιας ρύθμισης και επιλέγει την ισορροπημένη, με βάση κοινωνικά κριτήρια, προσέγγιση του θέματος.

• Αν κάποιος έχει ρυθμίσει το δάνειό του με «κούρεμα», μπορεί να επωφεληθεί και από τη νέα ρύθμιση;

Η νέα ρύθμιση μέσω της βελτιωμένης ισοτιμίας μετατροπής του ελβετικού φράγκου σε ευρώ ισοδυναμεί πρακτικά με κούρεμα του άληκτου κεφαλαίου του δανείου. Δεν λειτουργεί αθροιστικά σε προηγούμενη τυχόν άφεση μέρους της οφειλής. Ο δανειολήπτης μπορεί να την επιλέξει, σε αυτή την περίπτωση όμως θα εφαρμοστεί στο ποσό της οφειλής πριν από τη ρύθμιση που προηγήθηκε, με αφαίρεση των ενδιάμεσων καταβολών κεφαλαίου.

• Τι θα γίνει εάν κάποιος υπαχθεί στη νέα ρύθμιση και αθετήσει εκ νέου την οφειλή του;

Προϋπόθεση εφαρμογής της ρύθμισης είναι η τήρησή της για όλη τη διάρκεια και μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου. Εάν δεν τηρηθεί, η ρύθμιση παύει να ισχύει από την έναρξη της εφαρμογής της, η οφειλή επιστρέφει στο προηγούμενο καθεστώς (πριν από την εφαρμογή της ευνοϊκής ισοτιμίας) και γίνεται άμεσα απαιτητή στο σύνολό της.

• Γιατί δεν επηρεάζονται οι τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής;

Πολλά από τα δάνεια που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή έχουν ήδη ρυθμιστεί από τους servicers. Η μετατροπή σε ευρώ εξαλείφει το συναλλαγματικό κίνδυνο (από μια περαιτέρω άνοδο της ισοτιμίας CHF/EUR), σταθεροποιεί τις ταμειακές ροές μέσω βιώσιμων ρυθμίσεων και επομένως διευκολύνει την επίτευξη των στόχων των αντίστοιχων business plan που προβλέπει κάθε τιτλοποίηση του Ηρακλή. Σε περίπτωση εκ νέου αθέτησης, προβλέπεται η απαίτηση της αρχικής αξίας της οφειλής, επομένως δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση. Συνολικά, εκτιμάται ότι η εφαρμογή της νέας ρύθμισης στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος Ηρακλής θα είναι κεφαλαιακά ουδέτερη.

πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Stories
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026
Ποιοι αναμένονται 16.12.25

Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026

Εντός Ιανουαρίου, οι αυξήσεις αποδοχών και τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο, σε 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου
Ερωταπαντήσεις 16.12.25

Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Πρώτο ορόσημο ο Μάρτιος 2026, με περιθώριο έως το 2030 για παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 19% n Πώς μπορεί να χαθεί η αξία των ακινήτων και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;
Πιστοποιητικό φερεγγυότητας 15.12.25

Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;

Εντός του 2026 αναμένεται να εφαρμοστεί το «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» αποκαλούμενο και «Τειρεσίας για ενοικιαστές». Επικροτεί η ΠΟΜΙΔΑ, ξεσηκώνονται οι σύλλογοι ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
134 τραυματίες 16.12.25

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός που σε έκρηξη οδικής οργής χτύπησε με το όχημά του οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Δολοφονία 16.12.25

Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης

Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύνταξη
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»
Υπάρχει ελπίδα; 16.12.25

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
Στοιχεία 10 Δεκεμβρίου 16.12.25

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
Ευρωκοινοβούλιο 16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Γραμμή 1 16.12.25

Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς
Κόσμος 16.12.25

Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε στους βουλευτές του κόμματός του ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η σύσταση της επιτροπής για τις συντάξεις στην Γερμανία, προκειμένου το 2026 να υπάρξει «επανάσταση»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία
Σύνοδος Κορυφής 16.12.25

«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία

Την ώρα που το Βέλγιο δεν είναι ικανοποιημένο από την Κομισιόν για αποδεσμεύσει τα χρήματα από το Euroclear για την Ουκρανία, όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρχει απόφαση μέχρι την Πέμπτη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
Στον Λευκό Οίκο 16.12.25

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.

Σύνταξη
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
It's Christmas time 16.12.25

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 16.12.25

Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει»

Σύνταξη
Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Στην Αργεντινή 16.12.25

Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ομάδα θυμάτων της άγριας καταστολής από το Ιράν των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» κατέθεσαν μήνυση κατά αξιωματούχων. Τους κατηγορούν για δολοφονίες και στοχευμένες τυφλώσεις.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο