Η νέα ρύθμιση για το Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπεται για 200.000 δανειολήπτες

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο.

Η νέα βελτιωμένη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών υπόσχεται μεγαλύτερο «κούρεμα» στα δάνεια ελβετικού φράγκου ώστε να καταστεί πιο ελκυστική στους δανειολήπτες και να μην αναζητήσουν αυτοί το δίκιο τους στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και χρεωμένοι από την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, αρχικά από το 2010 και κατόπιν το 2015.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει μετατροπή των οφειλών από ελβετικό φράγκο σε ευρώ

Η νόμιμη εκπρόσωπος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.), Δέσποινα Σονιάδου καλεί τους δανειολήπτες σε μαζική συμμετοχή κατά την εκδίκαση νέας προσφυγής εναντίον τριών συστημικών τραπεζών στις 5 Δεκεμβρίου, στον Αρειο Πάγο.

Σύμφωνα με την κ. Σονιάδου, στα δικόγραφα που θα εξεταστούν συμμετέχουν πάνω από 3.000 δανειολήπτες που έχουν πέσει «θύματα» της ρήτρας ελβετικού φράγκου, η ενεργοποίηση της οποίας μετά την αλλαγή της ισοτιμίας έναντι του ευρώ, εκτόξευσε το κόστος εξόφλησης των στεγαστικών δανείων τους ακόμη και στο διπλάσιο.

Η πρώτη συλλογική προσφυγή δανειοληπτών στον Αρειο Πάγο είχε στραφεί κατά συστημικής τράπεζας, στην οποία είχαν συναφθεί τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου, ωστόσο το ανώτατο δικαστήριο το 2021 (Απόφαση 948 / 2021) είχε δικαιώσει την τράπεζα, ενώ δεν είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των δανειοληπτών να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Η νέα ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο

Η νέα ρύθμιση προβλέπει κούρεμα που φτάνει μέχρι και 50% της ισοτιμίας σε αντίθεση με την προηγούμενη για κούρεμα μόνο έως 25%, ενώ περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες κουρέματος, οι οποίες είναι αρκετά υψηλότερες από αυτές που ανέμεναν οι τράπεζες το καλοκαίρι.

Έτσι, προβλέπεται μετατροπή των οφειλών από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας σε σχέση με την τρέχουσα, και σταθερό επιτόκιο.

Η ισοτιμία σημαίνει ότι το υπόλοιπο του δανείου «κλειδώνει» κάτω από την τρέχουσα ισοτιμία και το κούρεμα κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες, φτάνοντας έως και 50%.

Οι δανειολήπτες, επίσης, θα έχουν δύο επιλογές:

– Ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4738/2020): Με την έγκριση της αίτησης, η συνολική οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ στην τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ (σήμερα 1 ευρώ = 0,9221 ελβετικά φράγκα) με τους επιτοκιακούς και λοιπούς όρους που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό.

– Ρύθμιση εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού: Οι δανειολήπτες που έχουν οφειλή και αυτή είναι εξυπηρετούμενη ή σε καθυστέρηση λιγότερη των 90 ημερών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν. 4738/2020) έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της συνολικής οφειλής από ελβετικό φράγκο σε ευρώ με ειδικούς όρους, που διαμορφώνονται σε συνάρτηση με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο αφορά άμεσα 70.000 δανειολήπτες, ενώ αν λάβουμε υπόψη μας συνοφειλέτες και εγγγυητές, ο αριθμός των οικογένειων που αγγίζει το πρόβλημα, φτάνει τις 200.000.

Πηγή: OT