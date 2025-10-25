newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Οκτωβρίου 2025

Πάνω από 3.000 προσφυγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Όμηροι χιλιάδες δανειολήπτες

Στις 5 Δεκεμβρίου πρόκειται να διεξαχθεί η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Από την άλλη πλευρά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα άλλων χωρών – μελών της ΕΕ και έχει κρίνει ως καταχρηστική τη ρήτρα ισοτιμίας.

Στον Άρειο Πάγο το… ελβετικό φράγκο

Πρόσκληση για ενεργή συμμετοχή των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου ενόψει της κρίσιμης δίκης κατά των 3 συστημικών τραπεζών στον Άρειο πάγο (05/12/2025) που θα κρίνει την τύχη 200.000 και πλέον εμπλεκόμενων με το ζήτημα απευθύνει ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ).

Η κυβέρνηση δρομολογεί ειδική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με προαιρετικό χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 3.000 δανειολήπτες συμμετέχουν ήδη στα προς εξέταση από τον Άρειο Πάγο συλλογικά δικόγραφα.

«Έμβλημα μας είναι η Θέμις…», ανέφερε με χαρακτηριστικό τρόπο, η Πρόεδρος των δανειοληπτών κ. Σονιάδου, «…πιστεύουμε στη Δικαιοσύνη και ποτέ δεν χάσαμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτήν. Με δεδομένο αυτό, ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου υπέβαλε το Νοέμβριο του 2021 όπου και εισήχθη προς συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγελία κατά της Ελλάδος, για παραβίαση του άρθρου 267 Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αφού αυτό, παράβλεψε, στην 1η εξεταζόμενη συλλογική αγωγή [η οποία κατατέθηκε το 2018 – εκδόθηκε απόφαση το 2021] κατά συστημικής τράπεζας, την υποχρέωσή του να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Δ.Ε.Ε για την ορθή ερμηνεία των διατάξεων της Οδηγίας 93/13, υποχρέωση που βασίζεται τόσο στο Ελληνικό Σύνταγμα, όσο και στο Ενωσιακό δίκαιο.

Με αυτή του την παράλειψη, το δικαστήριο δεν απέδωσε δικαιοσύνη στους πληττόμενους δανειολήπτες. Ταυτόχρονα, κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα στο κράτος δικαίου και στην εμπιστοσύνη των πολιτών ότι τυγχάνουν προστασίας από το δικαστικό σύστημα. Αυτό το πλήγμα ήρθε να προστεθεί στην επισφαλή κατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα, όπως έχει επισημανθεί και από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια…».

«O Άρειος Πάγος στη συλλογική αγωγή κατά συστημικής τράπεζας, ερμήνευσε το δίκαιο περί προστασίας του καταναλωτή (νόμος 2251/1994) με τρόπο αντίθετο προς το υπέρτερο ενωσιακό δίκαιο. Το δικαστικό σκέλος είναι ακόμη ανοικτό, δεν έχει ερμηνευτεί στην χώρα μας το ζήτημα με βάση την ισχύουσα Ενωσιακή νομολογία , τις αποφάσεις Ανώτατων δικαστηρίων Χωρών μελών της Ένωσης , αποφάσεις ΔΕΕ. Οφείλει ο Άρειος πάγος να συγκλίνει με τα υπόλοιπα κράτη της Ένωσης και είμαστε βέβαιοι πως θα το πράξει!…» κατέληξε η ίδια.

Χιλιάδες δανειολήπτες, μέλη του καθ’υλην αρμόδιου συλλόγου δανειοληπτών με ρήτρα ελβετικού φράγκου, ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ., θα συμμετέχουν στα δικόγραφα των συλλογικών αγωγών κατά 3 συστημικών τραπεζών που θα συζητηθούν στον Άρειο Πάγο την 5η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή μετά και την αναβολή αυτών.

Τα δάνεια

Η κυβέρνηση δρομολογεί ειδική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με προαιρετικό χαρακτήρα.

Οι δανειολήπτες θα μπορούν να μετατρέψουν το νόμισμα σε ευρώ με σταθερή ισοτιμία καλύτερη από την τρέχουσα, επιτυγχάνοντας έμμεσο «κούρεμα» 10% έως 25%.

Παράλληλα, θεσπίζεται σταθερό επιτόκιο κάτω από το 3% και επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής ώστε η τελική δόση να καταστεί βιώσιμη. Στόχος είναι να πάψουν να χαρακτηρίζονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές 4-5 δισ. ευρώ.

ελβετικό φράγκο

Το πρόβλημα με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο απασχολεί συνολικά την Ευρώπη

Σημειώνεται ότι τα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου είχαν ως βασικό πλεονέκτημα: πολύ χαμηλά επιτόκια που εξασφάλιζε η σύνδεση του με το ελβετικό νόμισμα. Συνεπώς οι δόσεις ήταν εξαιρετικά συμφέρουσες για ένα διάστημα. Στην πορεία όμως έγιναν δυσβάστακτα για τους δανειολήπτες, όταν το ευρώ άρχισε να διολισθαίνει έντονα έναντι του ελβετικού φράγκου.

Ως αποτέλεσμα από εκεί που ένα ευρώ αγόραζε 1,50-1,68 ελβετικά φράγκα, πλέον το ελβετικό φράγκο έφθασε στην ισοτιμία 1:1 με το ευρώ και μετά το 2023 έγινε ακριβότερο του ευρώ.

Οι τράπεζες ρύθμισαν κάποια από αυτά τα δάνεια, ενώ η ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου είχε καταστήσει αδύνατη την εξόφλησή τους. Καθώς όμως η διολίσθηση του ευρώ συνεχιζόταν, έγινε φανερό ότι η μοναδική λύση ήταν η μετατροπή των δανείων σε ευρώ, καθώς το ελβετικό φράγκο επιβεβαίωσε τη φήμη του και αποδείχθηκε το πιο σταθερό νόμισμα διαχρονικά.

Πηγή ΟΤ

