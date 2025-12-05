Έφτασε η D-day για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς ξεκινά στον Άρειο Πάγο η εκδίκαση της συλλογικής προσφυγής του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών.

Ενισχυτικά παρεμβαίνουν υπερ των δανειοληπτών τρεις μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και χρεωμένοι από την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, αρχικά από το 2010 και κατόπιν το 2015.

Η κορύφωση για το ελβετικό φράγκο

Η πρόεδρος του ΣΥΔΑΝΕΦ, Δέσποινα Σονιάδου αναφέρει ότι «είναι πολύ κρίσιμο το δικαστήριο της 5ης Δεκεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει βγάλει νομολογία για το συγκεκριμένο νομικό ζήτημα. Έκρινε δηλαδή ότι αυτά τα δάνεια έχουν καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις τους και έχει επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας και την ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση».

Σύμφωνα με την κ. Σονιάδου, στα δικόγραφα που θα εξεταστούν συμμετέχουν πάνω από 3.000 δανειολήπτες που έχουν πέσει «θύματα» της ρήτρας ελβετικού φράγκου, η ενεργοποίηση της οποίας μετά την αλλαγή της ισοτιμίας έναντι του ευρώ, εκτόξευσε το κόστος εξόφλησης των στεγαστικών δανείων τους ακόμη και στο διπλάσιο.

Η εν λόγω δίκη είναι ιστορική και κρίσιμη γιατί θα επιλύσει το θέμα οριστικά, ανακόπτοντας τους πλειστηριασμούς, επαναφέροντας το αίσθημα δικαίου και αποτρέποντας έναν πιθανό νέο κύκλο κόκκινων δανείων.

Ουσιαστικά εφόσον κριθεί η κοινή σε όλη την Ευρώπη ρήτρα, ως καταχρηστική, τότε σημαντικό μέρος των υπερκερδών θα επιστρέψει στις χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που στην προσπάθειά τους να μείνουν συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια στερήθηκαν βασικών αγαθών, ενώ πολλοί αρρώστησαν ή έφυγαν από τη ζωή, ενώ συγχρόνως θα τονωθεί και η αγορά που ασφυκτιά.

Στον Άρειο Πάγο η απόφαση για το ελβετικό φράγκο

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να αναθεωρήσει και να αποστείλει αυτή τη φορά, ως οφείλει βάση της Συνθήκης της Ένωσης, και όπως ομοίως έπραξαν όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Ευρώπης, προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (οδηγία επίλυσης) ώστε και η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα των υπολοίπων χωρών.

Οι δανειολήπτες στέλνουν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, προειδοποιώντας για το δράμα τους, αλλά και για το ενδεχόμενο να κατατεθούν χιλιάδες αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου αν στερηθούν το ύψιστο δικαίωμα σε «δίκαιη δίκη» -όπως έχουν ήδη κάνει σε προηγούμενη περίπτωση-.

Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι η απόφαση που θα προκύψει (δεδικασμένο) να κηρύξει καταχρηστική- άκυρη τη ρήτρα της ισοτιμίας και να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης. Από την απόφαση έχουν έννομο συμφέρον όλοι οι δανειολήπτες πέραν αυτών που είναι στα συλλογικά δικόγραφα είτε τα δάνειά τους είναι στις τράπεζες, είτε στα funds.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, ενισχυτικά παρεμβαίνουν υπερ των δανειοληπτών οι τρεις μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης).

