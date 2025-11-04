newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΚΚΕ: Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers
Πολιτική Γραμματεία 04 Νοεμβρίου 2025 | 20:15

ΚΚΕ: Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers

Ο κ. Νικολάου-Αλαβάνος «ζήτησε να αποσταλεί η αναφορά στις επιτροπές ECON/FISC, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω οι ευθύνες των οργάνων της ΕΕ».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά που έχουν καταθέσει οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο ζήτησε το μέλος της Επιτροπής Αναφορών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, με επιστολή προς τους συντονιστές της Επιτροπής πριν τη συνεδρίασή της.

Επίσης ο κ. Νικολάου-Αλαβάνος «ζήτησε να αποσταλεί η αναφορά στις επιτροπές ECON/FISC, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω οι ευθύνες των οργάνων της ΕΕ».

«Στηρίζοντας, όπως τονίζει, «τον αγώνα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, που αντιμετωπίζουν την διαχρονικά υπονομευτική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και όλων των κυβερνήσεων 15 χρόνια τώρα που διαιωνίζεται το πρόβλημα, το ΚΚΕ απαιτεί να αλλάξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο φορολογίας και δανεισμού και να διασφαλιστεί η πραγματική προστασία τους, καθώς αυτοί εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με τη σύμφωνη γνώμη και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χρέη τους, απροστάτευτοι απέναντι στις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Η ίδια η Κομισιόν αποποιείται κάθε ευθύνη, ισχυριζόμενη ότι δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει, παραπέμποντας τους δανειολήπτες στις εθνικές αρχές και δικαστήρια. Επικαλείται μη αναδρομική ισχύ της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, και αφήνει περιθώριο στις τράπεζες να επικαλούνται το εθνικό δίκαιο για να διατηρούν καταχρηστικούς όρους σε βάρος των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο».

«Η μόνη ουσιαστική λύση βρίσκεται στο να δυναμώσει η πάλη των δανειοληπτών»

Προσθέτει πως «επιχειρείται, δηλαδή, ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι ενσωματωμένες στο ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκές οδηγίες, σε συνδυασμό με τα πογκρόμ πλειστηριασμών εναντίων των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών αποδεικνύουν ότι οι κατευθύνσεις αυτές όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά διογκώνουν τα προβλήματα των δανειοληπτών, ανοίγοντας το δρόμο για τα funds να αρπάξουν τις λαϊκές κατοικίες».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επισημαίνει πως «η αναφορά παραμένει ανοικτή, αλλά από την όλη διαδικασία αποκαλύπτεται ότι η ΕΕ δεν αποτελεί παράγοντα επίλυσης αλλά μέρος του προβλήματος, είναι συνένοχη με όλες τις κυβερνήσεις. Η μόνη ουσιαστική λύση βρίσκεται στο να δυναμώσει η πάλη των δανειοληπτών σε σύγκρουση με την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ, τις κατευθύνσεις και οδηγίες της που τους οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο».

Καταληκτικά τονίζει πως «το ΚΚΕ διεκδικεί σταθερά στο πλευρό τους την πλήρη προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Εδώ και τώρα να γίνει επανυπολογισμός των δανείων με βάση την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, επιστροφή των υπερκαταβολών και να σταματήσει άμεσα κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού λαϊκής περιουσίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
«Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου «ντοκουμέντου» με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα
Κυκλοφορεί λιαν συντόμως 04.11.25

Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Δόθηκε στην δημοσιότητα από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλ.Τσίπρα «Ιθάκη» που αναμένεται να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πολιτική 04.11.25

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
Νέα διακοπή 04.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Τσιάρας στην εξεταστική: «Ακραία προβληματικός Οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Κάλυψη σε Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Τσιάρας στην εξεταστική: «Ακραία προβληματικός Οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Κάλυψη σε Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα

Ο κ. Τσιάρας απέφυγε μεθοδικά και επανειλημμένα να χαρακτηρίσει την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων ως σκάνδαλο, αρκούμενος στην επιδερμική αναφορά περί “ακραία προβληματικού Οργανισμού

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη
Champions League 04.11.25

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 04.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Μπάγερν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 04.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Champions League 04.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 04.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά Cosmote 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό
Champions League 04.11.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
Champions League 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»
«Ευκολία πρόσβασης» 04.11.25

Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού - Οι έρευνες αφορούν διάφορες παραβάσεις του TikTok

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο