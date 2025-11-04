ΚΚΕ: Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers

Να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά που έχουν καταθέσει οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο ζήτησε το μέλος της Επιτροπής Αναφορών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, με επιστολή προς τους συντονιστές της Επιτροπής πριν τη συνεδρίασή της.

Επίσης ο κ. Νικολάου-Αλαβάνος «ζήτησε να αποσταλεί η αναφορά στις επιτροπές ECON/FISC, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω οι ευθύνες των οργάνων της ΕΕ».

«Στηρίζοντας, όπως τονίζει, «τον αγώνα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, που αντιμετωπίζουν την διαχρονικά υπονομευτική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και όλων των κυβερνήσεων 15 χρόνια τώρα που διαιωνίζεται το πρόβλημα, το ΚΚΕ απαιτεί να αλλάξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο φορολογίας και δανεισμού και να διασφαλιστεί η πραγματική προστασία τους, καθώς αυτοί εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με τη σύμφωνη γνώμη και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χρέη τους, απροστάτευτοι απέναντι στις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Η ίδια η Κομισιόν αποποιείται κάθε ευθύνη, ισχυριζόμενη ότι δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει, παραπέμποντας τους δανειολήπτες στις εθνικές αρχές και δικαστήρια. Επικαλείται μη αναδρομική ισχύ της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, και αφήνει περιθώριο στις τράπεζες να επικαλούνται το εθνικό δίκαιο για να διατηρούν καταχρηστικούς όρους σε βάρος των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο».

«Η μόνη ουσιαστική λύση βρίσκεται στο να δυναμώσει η πάλη των δανειοληπτών»

Προσθέτει πως «επιχειρείται, δηλαδή, ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι ενσωματωμένες στο ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκές οδηγίες, σε συνδυασμό με τα πογκρόμ πλειστηριασμών εναντίων των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών αποδεικνύουν ότι οι κατευθύνσεις αυτές όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά διογκώνουν τα προβλήματα των δανειοληπτών, ανοίγοντας το δρόμο για τα funds να αρπάξουν τις λαϊκές κατοικίες».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επισημαίνει πως «η αναφορά παραμένει ανοικτή, αλλά από την όλη διαδικασία αποκαλύπτεται ότι η ΕΕ δεν αποτελεί παράγοντα επίλυσης αλλά μέρος του προβλήματος, είναι συνένοχη με όλες τις κυβερνήσεις. Η μόνη ουσιαστική λύση βρίσκεται στο να δυναμώσει η πάλη των δανειοληπτών σε σύγκρουση με την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ, τις κατευθύνσεις και οδηγίες της που τους οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο».

Καταληκτικά τονίζει πως «το ΚΚΕ διεκδικεί σταθερά στο πλευρό τους την πλήρη προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Εδώ και τώρα να γίνει επανυπολογισμός των δανείων με βάση την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, επιστροφή των υπερκαταβολών και να σταματήσει άμεσα κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού λαϊκής περιουσίας».