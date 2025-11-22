Ελβετικό φράγκο: Στην αντεπίθεση οι δανειολήπτες – Το σχέδιο της κυβέρνησης

Στην αντεπίθεση περνούν οι δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο οι οποίοι προχώρησαν στην εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στην οποία αποτυπώνεται με παραδείγματα η επιβάρυνση που έχουν επωμιστεί λόγω της ισοτιμίας στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.) προέβη στην κατάθεση δυο επιστολών προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κκ. Κ. Πιερρακάκη και Γ. Φλωρίδη, καλώντας τους, με γνώμονα και την εκδίκαση των υπολοίπων 3 συλλογικών αγωγών στον Άρειο Πάγο στις 5 Δεκεμβρίου, έστω και την ύστατη στιγμή να αντιληφθούν πως οι δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο ούτε θέλουν, ούτε θέλησαν ποτέ να εξαπατήσουν κανέναν, ούτε φυσικά επιθυμούν να καταστούν πλουσιότεροι σε βάρος άλλων.

Οι επιστολές συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη, πιστοποιημένης πραγματογνώμονα, με δεδομένα που αντλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση την οποία εξετάζονται συγκριτικά τρία διαφορετικά σενάρια, ένα για δάνειο σε ευρώ που αποπληρώθηκε σε ευρώ, ένα για δάνειο σε ευρώ με ρήτρα CHF και κυμαινόμενη ισοτιμία (ως έχουν σήμερα τα δάνεια), και ένα για δάνειο σε ευρώ με ρήτρα CHF με σταθερή ισοτιμία (της ημερομηνίας εκταμίευσης, αυτό δηλαδή που αιτούνται οι συλλογικές αγωγές), όλα εικοσαετούς διάρκειας.

Το ελβετικό φράγκο

Υπενθυμίζεται ότι η ισοτιμία των δύο νομισμάτων υποχώρησε τα πρώτα χρόνια μετά το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 κατά 30% περίπου, ενώ σήμερα η πτώση της ξεπερνά το 40%.

Όσοι δεν αποπλήρωσαν πρόωρα την οφειλή τους ή δεν μετάτρεψαν το δάνειό τους σε ευρώ, έχουν δει το χρέος τους να ενισχύεται σημαντικά. Ορισμένοι σήμερα χρωστούν περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτά που δανείστηκαν πριν από 15 ή περισσότερα χρόνια.

Το σχέδιο θα παρουσιαστεί επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από το 2026.

Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή του, το «κούρεμα» για όσους δανειολήπτες επιλέξουν να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση θα κυμαίνεται από 13% έως 33%, ενώ θα κλειδώνουν προνομιακό σταθερό επιτόκιο, χαμηλότερο του 3% σε κάθε περίπτωση.

Όσο πιο χαμηλά είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους στοιχεία, τόσο πιο ευνοϊκοί θα είναι οι όροι της μετατροπής του δανείου τους σε ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα κάνουν υπολογισμούς οι διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες προσανατολίζονται στην εγγραφή πρόσθετων προβλέψεων στο δ΄τρίμηνο του 2025 έναντι των ζημιών που εκτιμούν πως θα υποστούν.

Στόχος τους είναι να εισέλθουν στη νέα χρήση όσο το δυνατόν πιο καθαρές, χωρίς δηλαδή να αναμένουν επιπλέον πίεση στο καθαρό τους αποτέλεσμα από τη συγκεκριμένη πηγή επισφαλειών.

Πηγή: ΟΤ