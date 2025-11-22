newspaper
22.11.2025 | 20:24
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς - Κιάτο στον Ασπρόπυργο
Ελβετικό φράγκο: Στην αντεπίθεση οι δανειολήπτες – Το σχέδιο της κυβέρνησης
Οικονομία 22 Νοεμβρίου 2025 | 18:08

Ελβετικό φράγκο: Στην αντεπίθεση οι δανειολήπτες – Το σχέδιο της κυβέρνησης

Μελέτη εκπονήθηκε σχετικά με το ελβετικό φράγκο, με τους δανειολήπτες να δίνουν παραδείγματα για την επιβάρυνση που έχουν επωμιστεί

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Στην αντεπίθεση περνούν οι δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο οι οποίοι προχώρησαν στην εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στην οποία αποτυπώνεται με παραδείγματα η επιβάρυνση που έχουν επωμιστεί λόγω της ισοτιμίας στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.) προέβη στην κατάθεση δυο επιστολών  προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κκ. Κ. Πιερρακάκη και Γ. Φλωρίδη, καλώντας τους, με γνώμονα και την εκδίκαση των υπολοίπων 3 συλλογικών αγωγών στον Άρειο Πάγο στις 5 Δεκεμβρίου, έστω και την ύστατη στιγμή να αντιληφθούν πως οι δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο ούτε θέλουν, ούτε θέλησαν ποτέ να εξαπατήσουν κανέναν, ούτε φυσικά επιθυμούν να καταστούν πλουσιότεροι σε βάρος άλλων.

Οι επιστολές συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη, πιστοποιημένης πραγματογνώμονα, με δεδομένα που αντλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση την οποία εξετάζονται συγκριτικά τρία διαφορετικά σενάρια, ένα για δάνειο σε ευρώ που αποπληρώθηκε σε ευρώ, ένα για δάνειο σε ευρώ με ρήτρα CHF και κυμαινόμενη ισοτιμία (ως έχουν σήμερα τα δάνεια), και ένα για δάνειο σε ευρώ με ρήτρα CHF με σταθερή ισοτιμία (της ημερομηνίας εκταμίευσης, αυτό δηλαδή που αιτούνται οι συλλογικές αγωγές), όλα εικοσαετούς διάρκειας.

Το ελβετικό φράγκο

Υπενθυμίζεται ότι η ισοτιμία των δύο νομισμάτων υποχώρησε τα πρώτα χρόνια μετά το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 κατά 30% περίπου, ενώ σήμερα η πτώση της ξεπερνά το 40%.

Όσοι δεν αποπλήρωσαν πρόωρα την οφειλή τους ή δεν μετάτρεψαν το δάνειό τους σε ευρώ, έχουν δει το χρέος τους να ενισχύεται σημαντικά. Ορισμένοι σήμερα χρωστούν περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτά που δανείστηκαν πριν από 15 ή περισσότερα χρόνια.

Το σχέδιο θα παρουσιαστεί επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από το 2026.

Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή του, το «κούρεμα» για όσους δανειολήπτες επιλέξουν να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση θα κυμαίνεται από 13% έως 33%, ενώ θα κλειδώνουν προνομιακό σταθερό επιτόκιο, χαμηλότερο του 3% σε κάθε περίπτωση.

Όσο πιο χαμηλά είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους στοιχεία, τόσο πιο ευνοϊκοί θα είναι οι όροι της μετατροπής του δανείου τους σε ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα κάνουν υπολογισμούς  οι διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες προσανατολίζονται στην εγγραφή πρόσθετων προβλέψεων στο δ΄τρίμηνο του 2025 έναντι των ζημιών που εκτιμούν πως θα υποστούν.

Στόχος τους είναι να εισέλθουν στη νέα χρήση όσο το δυνατόν πιο καθαρές, χωρίς δηλαδή να αναμένουν επιπλέον πίεση στο καθαρό τους αποτέλεσμα από τη συγκεκριμένη πηγή επισφαλειών.

Πηγή: ΟΤ

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’

Σε καλό «φεγγάρι» και οι δυο ομάδες που αναδείχθηκαν ισόπαλες στην Τρίπολη. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν στο 32’, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 10’ αλλά ο Παναιτωλικός πίεσε στο β' ημίχρονο

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 22.11.25

Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)

Μετά από ένα παιχνίδι 50 λεπτών, ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά από επτά σερί ήττες, καθώς επικράτησε με 107-105 της Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική!

Σύνταξη
Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!
Μπάσκετ 22.11.25

Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!

Ο Άρης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία (7 παίκτες σημείωσαν 10+ πόντους) κι έτσι, παρά τα 15/34 τρίποντα που πέτυχε ο Προμηθέας τον κέρδισε σχετικά εύκολα με 96-80, στο γιορτινό «Nick Galis Hall»!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων στο σουτ του Ζέλσον

Σύνταξη
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Για ακόμη ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει καμίνι το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το αναμενόμενο sold out κόντρα στον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη

Εκανε το λάθος να προηγηθεί με 2-0 η Φράιμπουργκ και η Μπάγερν έφερε... εξάρα, ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βετσφαλία έγινε ματσάρα χωρίς νικητή

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ
On Field 22.11.25

Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν φανταστικός στο Άνφιλντ, πέτυχε γκολ και «κατάπιε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)

Μετά 909 ολόκληρες ημέρες η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νου» και το γιόρτασε με επιβλητική νίκη με 4-0 επί της Μπιλμπάο που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας - με ματς λιγότερο η Ρεάλ.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
