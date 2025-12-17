newspaper
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Δεκεμβρίου 2025 | 10:07

Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών

Τι προβλέπει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο που οδεύει στη Βουλή – Η μετατροπή σε ευρώ και τα επιτόκια

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
A
A
Spotlight

Μπορεί η κυβέρνηση να φέρνει προς ψήφιση λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, πλην όμως οι δανειολήπτες αντιδρούν τονίζοντας ότι το σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση.

Ο Σύλλογος ζητά από τον Άρειο Πάγο να βγει καταχρηστική η ρήτρα της ισοτιμίας και να εφαρμοστεί η ισοτιμία εκταμίευσης

Χθες από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «τις επόμενες μέρες έρχεται διάταξη με την οποία αυτές οι υποχρεώσεις μετατρέπονται σε ευρώ με χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, επιμήκυνση αποπληρωμής έως 5 χρόνια. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται».

Η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο

Εκτός απροόπτου σήμερα ή μέχρι την Παρασκευή οδεύει στη Βουλή οδεύει η πολυσυζητημένη ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, μέσω τροπολογίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το σχέδιο της τροπολογίας προβλέπει για τους ενήμερους ή αυτούς που έχουν λάβει μια ρύθμιση και την εξυπηρετούν τα εξής:

  • Προβλέπεται δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε ευρώ με βελτίωση στην τρέχουσα ισοτιμία. Μέσω αυτού, προβλέπεται άμεση μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου σε ευρώ.
  • Η ελάφρυνση είναι κλιμακωτή, από 15% έως και 50%, ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οφειλέτη. Η ρύθμιση δίνει έμφαση στους οικονομικά ασθενέστερους οφειλέτες, με κλιμακωτή ελάφρυνση που φτάνει σε ποσοστό, έως 50%.
  • Το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο 2,30%–2,90%, για όλη την εναπομείνασα διάρκεια.
  • Παρέχεται δυνατότητα παράτασης έως 5 έτη, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία δόση.

Οι τέσσερις κατηγορίες

Η βελτίωση της ισοτιμίας κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες (κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια); Προσφέροντας άμεση και ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου.

• Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2,3%

• Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.5%

• Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.7%

• Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας κα Σταθερό Επιτόκιο 2,9%.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που συνδέονται με τις προαναφερόμενες κατηγορίες -ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως οικογένεια αποτελούμενη πάνω από 5 μέλη)- είναι τα εξής:

Κατηγορία 1: 

  • Εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ
  • Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ
  • Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ

Κατηγορία 2: 

  • Εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ
  • Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ
  • Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ

Κατηγορία 3: 

  • Εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ
  • Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ
  • Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ

Το νέο δάνειο σε ευρώ θα έχει χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά του, σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα δάνεια που χορηγούνται σήμερα. Ο δανειολήπτης γνωρίζει από την πρώτη στιγμή το ακριβές ποσό και την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Παράλληλα, με την εν λόγω λύση παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να ζητήσει την επιμήκυνση της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής του νέου δανείου σε ευρώ έως και πέντε (5) έτη.

Με τον τρόπο αυτό προκύπτει περαιτέρω μείωση του ύψους της μηνιαίας δόσης, ώστε η ρύθμιση να είναι βιώσιμη για ακόμη περισσότερους οφειλέτες.

Το «όχι» των δανειοληπτών

Οι δανειολήπτες εκτιμούν ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση, καθώς θα ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε οφειλέτη, ενώ ήδη επιβαρύνονται με μια επιπλέον αύξηση του αρχικού τους δανείου.

Μιλώντας στον ΟΤ, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.), Δέσποινα Σονιάδου αναφέρει ότι οι δανειολήπτες δεν συμμερίζονται τη ρύθμιση της κυβέρνησης και θα περιμένουν την απόφαση του Αρείου Πάγου.

«Όλοι οι δανειολήπτες πήρανε το ίδιο τραπεζικό προϊόν το οποίο έχει την ίδια καταχρηστικότητα συνεπώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να κατηγοριοποιεί τους δανειολήπτες ανάλογα με την αξία της περιουσίας, το εισόδημα δηλαδή δεν μπορεί να κατηγοριοποιεί την καταχρηστικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ατού που ζητά ο σύλλογος είναι τα δάνεια να μετατραπούν με την ισοτιμία εκταμίευσης εξαρχής και να λογιστούν ως δάνεια ευρώ ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση με τους άλλους δανειολήπτες.

Στον Άρειο Πάγο το ελβετικό φράγκο

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση  των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει μπει στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πλευρά των δανειοληπτών ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακες δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο δανεισμού τους.

Η πλευρά των δανειοληπτών εξήγησε πως το ανώτατο δικαστήριο είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα μια για πάντα, υποστηρίζοντας πως αν τα δάνεια και οι τόκοι αυτών αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, αυτό θα αποτελεί μια δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές.

Ο Σύλλογος ζητά από τον Άρειο Πάγο να βγει καταχρηστική η ρήτρα της ισοτιμίας και να εφαρμοστεί η ισοτιμία εκταμίευσης όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Πηγή: ΟΤ

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

Ο κ. Μυλωνάκης στην κατάθεσή του στην εξεταστική επέλεξε να δώσει ακόμα και παράταιρες απαντήσεις από το να αφήσει υπόνοιες πως κάτι δεν έγινε σωστά από κυβερνητικής πλευράς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
