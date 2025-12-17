Μπορεί η κυβέρνηση να φέρνει προς ψήφιση λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, πλην όμως οι δανειολήπτες αντιδρούν τονίζοντας ότι το σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση.

Ο Σύλλογος ζητά από τον Άρειο Πάγο να βγει καταχρηστική η ρήτρα της ισοτιμίας και να εφαρμοστεί η ισοτιμία εκταμίευσης

Χθες από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «τις επόμενες μέρες έρχεται διάταξη με την οποία αυτές οι υποχρεώσεις μετατρέπονται σε ευρώ με χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, επιμήκυνση αποπληρωμής έως 5 χρόνια. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται».

Η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο

Εκτός απροόπτου σήμερα ή μέχρι την Παρασκευή οδεύει στη Βουλή οδεύει η πολυσυζητημένη ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, μέσω τροπολογίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το σχέδιο της τροπολογίας προβλέπει για τους ενήμερους ή αυτούς που έχουν λάβει μια ρύθμιση και την εξυπηρετούν τα εξής:

Προβλέπεται δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε ευρώ με βελτίωση στην τρέχουσα ισοτιμία. Μέσω αυτού, προβλέπεται άμεση μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου σε ευρώ.

Η ελάφρυνση είναι κλιμακωτή, από 15% έως και 50%, ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οφειλέτη. Η ρύθμιση δίνει έμφαση στους οικονομικά ασθενέστερους οφειλέτες, με κλιμακωτή ελάφρυνση που φτάνει σε ποσοστό, έως 50%.

Το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο 2,30%–2,90%, για όλη την εναπομείνασα διάρκεια.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης έως 5 έτη, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία δόση.

Οι τέσσερις κατηγορίες

Η βελτίωση της ισοτιμίας κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες (κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια); Προσφέροντας άμεση και ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου.

• Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2,3%

• Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.5%

• Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.7%

• Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας κα Σταθερό Επιτόκιο 2,9%.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που συνδέονται με τις προαναφερόμενες κατηγορίες -ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως οικογένεια αποτελούμενη πάνω από 5 μέλη)- είναι τα εξής:

Κατηγορία 1:

Εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ

Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ

Κατηγορία 2:

Εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ

Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ

Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ

Κατηγορία 3:

Εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ

Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ

Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ

Το νέο δάνειο σε ευρώ θα έχει χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά του, σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα δάνεια που χορηγούνται σήμερα. Ο δανειολήπτης γνωρίζει από την πρώτη στιγμή το ακριβές ποσό και την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Παράλληλα, με την εν λόγω λύση παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να ζητήσει την επιμήκυνση της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής του νέου δανείου σε ευρώ έως και πέντε (5) έτη.

Με τον τρόπο αυτό προκύπτει περαιτέρω μείωση του ύψους της μηνιαίας δόσης, ώστε η ρύθμιση να είναι βιώσιμη για ακόμη περισσότερους οφειλέτες.

Το «όχι» των δανειοληπτών

Οι δανειολήπτες εκτιμούν ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση, καθώς θα ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε οφειλέτη, ενώ ήδη επιβαρύνονται με μια επιπλέον αύξηση του αρχικού τους δανείου.

Μιλώντας στον ΟΤ, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.), Δέσποινα Σονιάδου αναφέρει ότι οι δανειολήπτες δεν συμμερίζονται τη ρύθμιση της κυβέρνησης και θα περιμένουν την απόφαση του Αρείου Πάγου.

«Όλοι οι δανειολήπτες πήρανε το ίδιο τραπεζικό προϊόν το οποίο έχει την ίδια καταχρηστικότητα συνεπώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να κατηγοριοποιεί τους δανειολήπτες ανάλογα με την αξία της περιουσίας, το εισόδημα δηλαδή δεν μπορεί να κατηγοριοποιεί την καταχρηστικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ατού που ζητά ο σύλλογος είναι τα δάνεια να μετατραπούν με την ισοτιμία εκταμίευσης εξαρχής και να λογιστούν ως δάνεια ευρώ ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση με τους άλλους δανειολήπτες.

Στον Άρειο Πάγο το ελβετικό φράγκο

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει μπει στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πλευρά των δανειοληπτών ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακες δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο δανεισμού τους.

Η πλευρά των δανειοληπτών εξήγησε πως το ανώτατο δικαστήριο είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα μια για πάντα, υποστηρίζοντας πως αν τα δάνεια και οι τόκοι αυτών αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, αυτό θα αποτελεί μια δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές.

Ο Σύλλογος ζητά από τον Άρειο Πάγο να βγει καταχρηστική η ρήτρα της ισοτιμίας και να εφαρμοστεί η ισοτιμία εκταμίευσης όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Πηγή: ΟΤ