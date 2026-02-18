Ανοίγουν αύριο οι αιτήσεις για τη νέα ρύθμιση αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων που είχαν χορηγηθεί κατά τη δεκαετία του 2000 σε ελβετικό φράγκο.

Πρόκειται για οφειλές συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ περίπου, που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες, οι οποίοι θα έχουν μέχρι και τον ερχόμενο Αύγουστο την ευκαιρία να εξασφαλίσουν κούρεμα, αλλά και καλύτερους όρους αποπληρωμής του υπολοίπου τους, με εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου από εδώ και στο εξής.

Αυτό επιτυγχάνεται με την ευνοϊκή μετατροπή του δανείου τους σε ευρώ, την εφαρμογή ενός χαμηλού επιτοκίου και την προαιρετική επιμήκυνση της διάρκειας, με την ανάλογη επιβάρυνση σε τόκους, για όσους θέλουν να μειώσουν περισσότερο τη μηνιαία δόση.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα, που μπορεί να έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 40% σε σχέση με την ισοτιμία κατά τη στιγμή της χορήγησης.

Οι εκτιμήσεις

Πηγές από τον κλάδο των διαχειριστών χαρακτηρίζουν ευνοϊκές τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, καθώς οδηγούν σε διαγραφή μέρους της τρέχουσας οφειλής και εξασφαλίζουν πολύ ελκυστικούς όρους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή.

«Μπορεί να μην καταλήξαμε σε μία οριζόντια λύση που θα επανάφερε τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ – φράγκου στα επίπεδα που βρισκόταν κατά τη χορήγηση του εκάστοτε δανείου, ωστόσο η διέξοδος που προσφέρεται παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα», σχολιάζουν οι ίδιοι κύκλοι.

Όπως λένε, «από τη μία πλευρά ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την αβεβαιότητα τόσο για την εξέλιξη της ισοτιμίας, όσο και για την επιτοκιακές μεταβολές και από την άλλη κλειδώνει ένα πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος, που μπορεί να ξεκινά ακόμη και από το 2,3% για το κουρεμένο κεφάλαιό του».

Με αυτά τα δεδομένα, ευελπιστούν σε θετική ανταπόκριση από το κοινό, «καθώς δύσκολα θα υπάρξει μία καλύτερη επιλογή στο μέλλον» και δηλώνουν «συγκρατημένα αισιόδοξοι».

Η προτεινόμενη λύση

Αναλυτικότερα, δικαίωμα αξιοποίησης της υπό εξέτασης νομοθεσίας έχουν οι οφειλέτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

– Είναι φυσικά πρόσωπα

– Το δάνειό τους δεν έχει καταγγελθεί

– Δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη

Από εκεί και πέρα, με βάση την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του καθενός, εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες της ρύθμισης.

Ανάλογα με την κατηγορία, η βελτίωση επί της τρέχουσας ισοτιμίας για τη μετατροπή σε ευρώ, από την οποία εξαρτάται το κούρεμα, κυμαίνεται από 15% έως 50%, ενώ το σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια διαμορφώνεται μεταξύ 2,30% και 2,90%.

Αναλυτικότερα:

Κατηγορία 1: Βελτίωση ισοτιμίας 50% και επιτόκιο 2,30%

Κατηγορία 2: Βελτίωση ισοτιμίας 30% και επιτόκιο 2,50%

Κατηγορία 3: Βελτίωση ισοτιμίας 20% και επιτόκιο 2,70%

Κατηγορία 4: Βελτίωση ισοτιμίας 15% και επιτόκιο 2,90%

Επιπλέον, ανεξάρτητα της κατηγορίας, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της περιόδου αποπληρωμής έως και 5 χρόνια, με ξεχωριστό αίτημα που υποβάλλεται ταυτόχρονα.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο νεότερος δανειολήπτης κατά τη λήξη της σύμβασης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 80 ετών.

Επιπλέον, η συνολική αύξηση της διάρκειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης διάρκειας του δανείου πριν τη μετατροπή.

Η διαδικασία

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση υποβάλλεται είτε στην τράπεζα ή στο διαχειριστή του δανείου.

Η διαδικασία θα ανοίξει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Αυγούστου 2026.

Εάν κάποιος ανήκει στην κατηγορία 4, θα πρέπει να μιλήσει απευθείας με τον πιστωτή του για την υποβολή του αιτήματος ρύθμισης.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, είναι απαραίτητη προηγουμένως η έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο αντίστοιχο καθεστώς.

Αυτό γίνεται online μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Σημειώνεται πως δεν είναι απαραίτητο το ανέβασμα εγγράφων. Η πλατφόρμα ζητά τη συναίνεση του χρήστη, προκειμένου να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ηλεκτρονικά.

Μετά την επεξεργασία της αίτησης από τον πιστωτή, ο δανειολήπτης ενημερώνεται γραπτώς για τη μετατροπή της οφειλής του σε ευρώ, καθώς και για το νέο δοσολόγιό του.

Πηγή: ΟΤ