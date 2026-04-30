Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64 στο Game 2 των playoffs κάνοντας το 2-0 στη σειρά και πλέον χρειάζεται ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση στο Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου είχε μια… ιδιαίτερη δήλωση να κάνει, όσον αφορά την ομάδα του Πριγκιπάτου και το πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αν χάσει κάποιο παιχνίδι. «Αν χάσω από τη Μονακό την ελλιπή θα πρέπει να με απαγχονίσουν στο κέντρο του Πειραιά».

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

Για τη νίκη: «Φυσικά θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μας, αλλά και τους φιλάθλους μας, ήταν ένα φανταστικό βράδυ για εμάς. Χρειαζόμασταν να κερδίσουμε. Από την άλλη πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι αυτή η πολύ ταλαντούχα η Μονακό, έχασε τον Μάικ Τζέιμς και τον Ντάνιελ Τάις, κατά τη διάρκεια του αγώνα και ήταν δύσκολο για αυτούς να ακολουθήσουν τον ρυθμό του αγώνα με ακόμα πιο μικρό ρόστερ, όταν εμείς χρησιμοποιήσαμε ρόστερ με 12 παίκτες σήμερα».

Για το επόμενο παιχνίδι στη σειρά: «Φυσικά και θέλει προσοχή και δεν νομίζω πως υπάρχει παίκτης μας που να νομίζει ότι υπάρχει παιχνίδι στα playoffs που είναι εύκολο. Νομίζω, πως έχουμε μία πληρότητα, δείχνουμε μία ετοιμότητα από όλους τους παίκτες που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι. Ακόμα και αν κάποιοι από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο απόδοσης, αλλά δείχνουν την ετοιμότητα να παίξουν το παιχνίδι με βάση με το πως πρέπει να το κάνουν.

Δεν θα δώσω κάποιο παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα με τη σειρά ένα ήταν πολύ χαρακτηριστικό, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κερδίσουμε το επόμενο ματς, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και όχι να πούμε ότι έχουμε τρεις ευκαιρίες για μία. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ασχοληθούμε σοβαρά με το παιχνίδι της Τρίτης στο Μόντε Κάρλο για να κερδίσουμε και να πάμε στο Final Four», ανέφερε αρχικά ο Μπαρτζώκας.

Για την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: «Δεν μπορεί να με νοιάζει εμένα ποιος έρχεται στην κερκίδα, μας τιμάει που έρχονται. Τον κόουτς Μεντιλίμπαρ τον αγαπώ ιδιαίτερα, οι άλλοι όλοι που έρχονται είναι χαρά μας και τιμή για τον Ολυμπιακό. Όσο για την ατμόσφαιρα, επειδή είμαι παλιός, έχω δει τέτοια πράγματα και στο παρελθόν. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ο κορυφαίος».

Για τον αν είναι προτιμότερο για τον Ολυμπιακό να νικήσει από νωρίς τη σειρα για να έχει χρόνο μέχρι το Final Four: «Πρέπει να κερδίσεις το επόμενο ματς και ότι είναι να έρθει θα το αντιμετωπίσουμε, νομίζω πως είναι έτσι».

Για τη σειρά κόντρα στη Μονακό: «Παίζουμε στην πιο δύσκολη EuroLeague όλων των εποχών, παίζουμε την πρόκρισή μας για το Final Four. Όλες τις φορές ματώνουμε για να φτάσουμε και αυτό είναι το λογικό γιατί αυτήν την στιγμή είναι όλες οι κορυφαίες ομάδες, οι οποίες έχουν ξεχωρίσει μέσα σε ένα μαραθώνιο.

Το άλλοθι στην ήττα είναι πολύ σημαντικό στον επαγγελματικό αθλητισμό, η μη πίεση. Εδώ αν χάσεις από την ελλιπή Μονακό πρέπει να με κρεμάσουν στο κέντρο του Πειραιά. Θέλω να σας πω πως το εύκολο είναι πολύ σχετικό για έναν προπονητή που έχει την ευθύνη», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.