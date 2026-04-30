Μπαρτζώκας: «Σημαντικές νίκες, γιατί είχαμε πίεση»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού και το 2-0 απέναντι στην Μονακό.
- Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
- Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
- Ο υπερηχητικός «σκοτεινός αετός» που είναι ικανός να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
- Παλιός πύραυλος της SpaceX θα στουκάρει στη Σελήνη με ταχύτητα μετεωρίτη
Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 94-64 τη Μονακό για το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και απέχει πλέον μία νίκη από το Final 4 του ΟΑΚΑ. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην πίεση που είχε η ομάδα του και το γεγονός πως έχουν βοηθήσει τα σερί ματς.
Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και είχαμε πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε αλλά θεωρώ πως έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα παίξουν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις από τραυματισμό και έχουν μικρό ρόστερ δεν ήταν εύκολο για εκείνους να ακολουθήσουν το ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος για ακόμα μια φορά, φανταστική ατμόσφαιρα playoffs και είμαι ευγνώμων για αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».
Για την ετοιμότητα των παικτών του: «Προσπαθούμε, δεν προσπαθώ μόνο εγώ, είναι όλος ο οργανισμός, το επιτελείο μου και το πρόγραμμα που έχουμε, όσοι δεν παίζουν τόσο πολύ να κάνουν πιο σκληρή προπόνηση για να είναι όλοι έτοιμοι και να έχουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε. Έίναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα βαθύ ρόστερ αλλά ειλικρινά πιστεύω πως οι συνεχόμενοι αγώνες μας έχουν βοηθήσει πολύ», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το Game 3 της σειράς
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Buzzer beater του Χέις Ντέιβις, νέο μπρέικ και 2-0 (vid)
- Μπαρτζώκας: «Αν χάσουμε από την ελλιπή Μονακό, θα με κρεμάσουν στο Δημαρχείο του Πειραιά»
- Μπράγκα – Φράιμπουργκ 2-1: Βήμα πρόκρισης των Πορτογάλων στο 92′ (vids)
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα 1-0: Reds από «ατσάλι», προβάδισμα για τελικό (vid)
- Ολυμπιακός: Δύο ιστορικές επιδόσεις στο Game 2 με την Μονακό
- Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς τραγούδησαν συνθήματα μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid+pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις