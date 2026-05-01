Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Δράση με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Ρεάλ – Χάποελ

Συνεχίζεται η αθλητική δράση και την Πρωτομαγιά, με πλήρες μενού στις μεταδόσεις της ημέρας (1/5).

Από το πρόγραμμα της ημέρας, ξεχωρίζει ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος χάντμπολ των ανδρών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ (19:00, MEGA News), ενώ πιο αργά, στις 21:45 (Νovasports Prime) κυριαρχεί το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-offs της Euroleague.

Δράση όμως υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, με τα Λιντς – Μπέρνλι για την Premier League και Τζιρόνα – Μαγιόρκα για τη La Liga, να είναι τα ματς που ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/5):

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αρτούρ Φις Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Παπάγου EliteLeague

19:00 MEGA News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Handball Premier

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Practise 1

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράιν Νέκαρ – Μέλσουνγκεν Bundesliga

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Πρωτέας Βούλας Elite League

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λίβινγκστον – Αμπερντίν Scottish Premiership

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπέρνλι Premier League

22:00 Novasports Start Σαραγόσα – Γρανάδα Β’ Ισπανίας

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μαγιόρκα La Liga

23:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Qualifying