Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Δράση με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Ρεάλ – Χάποελ
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (1/5).
Συνεχίζεται η αθλητική δράση και την Πρωτομαγιά, με πλήρες μενού στις μεταδόσεις της ημέρας (1/5).
Από το πρόγραμμα της ημέρας, ξεχωρίζει ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος χάντμπολ των ανδρών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ (19:00, MEGA News), ενώ πιο αργά, στις 21:45 (Νovasports Prime) κυριαρχεί το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-offs της Euroleague.
Δράση όμως υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, με τα Λιντς – Μπέρνλι για την Premier League και Τζιρόνα – Μαγιόρκα για τη La Liga, να είναι τα ματς που ξεχωρίζουν.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/5):
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αρτούρ Φις Μαδρίτη
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Παπάγου EliteLeague
19:00 MEGA News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Handball Premier
19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Practise 1
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράιν Νέκαρ – Μέλσουνγκεν Bundesliga
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Πρωτέας Βούλας Elite League
20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λίβινγκστον – Αμπερντίν Scottish Premiership
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Λέτσε Serie A
22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπέρνλι Premier League
22:00 Novasports Start Σαραγόσα – Γρανάδα Β’ Ισπανίας
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μαγιόρκα La Liga
23:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Qualifying
