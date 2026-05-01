Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

Την ώρα που ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει επιτεθεί αμέτρητες φορές στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, η ΝΔ μέσω της εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Σδούκου, κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη δημιουργία «άρρωστου κλίματος» επειδή κάνει κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το θάψιμο της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Η κ. Σδούκου μιλώντας στο MEGA ουσιαστικά επιχείρησε να οχυρωθεί πίσω από τη δικαστική απόφαση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια δημιουργίας «άρρωστου κλίματος».

«Υπάρχει μια στάση της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή που προσπαθεί, ίσως επειδή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί πολιτικά, γιατί πολιτικά αυτό θα ήταν το θεμιτό, να καλλιεργήσει ένα άρρωστο κλίμα δήθεν κατάλυσης του κράτους, δήθεν απαξίωσης της δικαιοσύνης, πολιτικής σήψης, διαφθοράς και όλα αυτά».

«Το έχει κρίνει η δικαιοσύνη με τον τρόπο που το έκρινε. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να εμπλακεί, να καθοδηγήσει ή να υποδείξει με κάποιο τρόπο αυτό που πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη; Άλλοι είναι αυτοί που υπονομεύουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης».

Όπως ανέφερε, η υπόθεση των υποκλοπών έφτασε στον Άρειο Πάγο μετά από απόφαση μονομελούς δικαστηρίου, και ότι ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για την ανασύρσή της.

«Η Νέα Δημοκρατία σέβεται απόλυτα όλους τους θεσμούς, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε λέγεται εισαγγελέας του Άρειου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου έχει οριστεί από την Ολομέλεια των ανώτατων δικαστικών λειτουργών».

Όπως τόνισε η κ. Σδούκου που επί της ουσίας προσέφερε απόλυτα κάλυψη στον υπουργό Υγείας για τις απανωτές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, σημείωσε ότι «το να εκφράζεις κάποιους προβληματισμούς ή να σχολιάζεις πολλές φορές και τους θεσμούς, γιατί και αυτοί δεν είναι ανέλεγκτοι θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό δεν είναι κακό. Είναι άλλο να σχολιάζεις και είναι άλλο να απαιτείς, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει η απόφαση της δικαιοσύνης, επειδή δεν μας αρέσει. Πώς γίνεται μία απόφαση της δικαιοσύνης να μας αρέσει, όπως είναι αυτή του Μονομελούς και μια άλλη απόφαση της δικαιοσύνης όπως είναι του Άρειου Πάγου, να μην μας αρέσει;».

Ο κος Ντίλιαν – συνέχισε – «ο οποίος είναι πρωτόδικα καταδικασμένος αυτή τη στιγμή και βρίσκεται σε διαδικασία έφεσης επί της πρωτόδικης απόφασης και προφανώς ο άνθρωπος έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να πει ό, τι νομίζει στο πλαίσιο της υπεράσπισής του. Είναι κάτι το οποίο και αυτό η δικαιοσύνη στο δεύτερο στάδιο του εφετείου θα το κρίνει με βάση»,

είπε.