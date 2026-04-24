ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη νέα επίθεση του υπουργού Υγείας προς την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, για όσα είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαφθορά από τους Δελφούς.
«Ο αρνητής του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άρχοντας της πολιτικής διαστρέβλωσης και ειρωνείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ‘ξαναχτύπησε’ ενάντια στην Ευρωπαία Εισαγγελέα κ. Κοβέσι, μετά την παρέμβασή της στο Φόρουμ των Δελφών», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως σημειώνει, «από τη μία πλευρά επεδίωξε να την εμφανίσει να συμφωνεί με τον κ. Μητσοτάκη σε ζητήματα σχετικά με την εκτεταμένη διαφθορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη, την κατηγόρησε για αθέμιτες επεμβάσεις προς τον Άρειο Πάγο και για πολιτική σκοπιμότητα».
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο υπουργός Υγείας, η ώρα της ετυμηγορίας πλησιάζει
Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «φανερός στόχος του είναι η απαξίωσή του προσώπου της και, κατ’ επέκταση, των τοποθετήσεων και των αποτελεσμάτων των ερευνών της, που αγγίζουν πλήθος στελεχών, βουλευτών και υπουργών της ΝΔ».
Ωστόσο, υπογραμμίζει, «ό,τι και να πει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, όσες επιθέσεις και αν εξαπολύσει, η ώρα της ετυμηγορίας πλησιάζει».
«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά, τους ‘Χασάπηδες’ και τους ‘Φραπέδες’ που ζουν εις βάρος της, τα αλλεπάλληλα γαλάζια σκάνδαλα και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την ‘βγάζουν καθαρή’, ό,τι και να κάνουν», τονίζει καταληκτικά η Κουμουνδούρου.
