Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιτέθηκε ξανά στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που νωρίτερα τόνισε ότι το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις», ενώ χαρακτήρισε «αντιπερασπισμό» τις κυβερνητικές επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε για τα χρήματα των φορολογουμένων και των ασθενών ότι «ο καθένας μας ότι δουλειά κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μύθος πρώτος. Ότι η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από τις άλλες χώρες για δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Τελείως ψευδές. Η Ελλάδα σε όρους GTP είναι και λίγο παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».
Σε εκείνο το σημείο, συνομιλητής του Άδωνι Γεωργιάδη, όπου ήθελε να κάνει μια ερώτηση επί του θέματος στον υπουργό, του είπε: «Να σας ρωτήσω κάτι;». «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
Πυρά Δουδωνή κατά Γεωργιάδη
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, άσκησε χθες από του βήματος της Βουλής δριμεία κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη, για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις του υπουργού Υγείας προς το πρόσωπο της Λάουρα Κοβέσι και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι δημιουργεί σκόπιμη σύγχυση προσώπων και θεσμών.
Οι εξυπηρετήσεις δεν είναι πολιτική ή κοινοβουλευτική δράση
«Καταλαβαίνετε ότι οι θεσμοί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο κ. Γεωργιάδης δημιουργεί σκόπιμη σύγχυση προσώπων και θεσμών. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ευρωπαϊκός θεσμός και οφείλουμε την αποκάλυψη για τη σύμβαση 717, την αποκάλυψη εν γένει των Τεμπών, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», επεσήμανε ο κ. Δουδωνής.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις