newspaper
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21 Απριλίου 2026, 15:50

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Spotlight

Σκληρή απάντηση δίνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις και τους χαρακτηρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».

Να θυμίσουμε ότι ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «υποκρισία», λέγοντας πως «ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας ψεύτης, φαρισαίος, υποκριτής, ο οποίος χρησιμοποιεί τη σκανδαλοθηρία, όχι γιατί θέλει να πολεμήσει τη διαφθορά, αλλά γιατί απλώς θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης ‘εκνευρίστηκε’, επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στη Βουλή ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι, καθώς ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ».

«Φοβάται κάτι και εξανίσταται;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όπως λέει και ο λαός μας».

«Η συμπεριφορά Γεωργιάδη σύμφυτη με τον καθεστωτισμό Μητσοτάκη»

Παράλληλα, διαμηνύει ότι «οι χαρακτηρισμοί περί ‘φαρισαίου, υποκριτή’ προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του επιστρέφονται» και καλεί τον υπουργό Υγείας να «μην εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση άλλο. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη, χθες: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας«, σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

«Και κάτι τελευταίο για τις αναρτήσεις του σε συγχορδία με δεξιά μιντιακά εξαπτέρυγα: Όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, προσπαθεί με αναδρομή στο παρελθόν να μπερδέψει τα πράγματα. Θα εκτεθεί και πάλι ανεπανόρθωτα», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξει πως «η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη είναι σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά δηλαδή που αποστρέφονται οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη ζητώντας πολιτική αλλαγή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Στο τραπέζι η επέκταση επιδότησης σε diesel και λιπάσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Σύνταξη
Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Επικαιρότητα 21.04.26

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
Πολιτική 21.04.26

«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Σύνταξη
Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Επικαιρότητα 21.04.26

Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

Σύνταξη
ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Σύνταξη
Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Επικαιρότητα 18.04.26

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Σύνταξη
Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει αρχικά ότι δεν θα ψηφίσει κάποιες από τις άρσεις ασυλίας - Τώρα ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο
Αθλητικές υποδομές 21.04.26

Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πάρο, στη θέση Ζευλάκι Παροικίας».

Σύνταξη
Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Γραφήματα 21.04.26

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του - Μόνο το 26% των Αμερικανών τον θεωρεί συγκρατημένο ενώ μόνο ένα 25% θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς

Σύνταξη
Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Κόσμος 21.04.26

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία ΕΕ - Ισραήλ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της

Σύνταξη
Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Σύνταξη
Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Αυτοδιοίκηση 21.04.26

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies