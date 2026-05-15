Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάντ Οζγκιούρ – Στο όριο η διατήρηση Κ.Ο. στη Νέα Αριστερά
Πρώτη ανεξαρτητοποίηση βουλευτή στη Νέα Αριστερά με τη διάσπαση να μοιάζει αναπόφευκτη.
- Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
- Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Με σύρμα και αλυσίδα ήταν δεμένη η σορός που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Χανταϊός: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο ιός παραμένει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια
- Χιλιάδες νεκρά ζώα σε αυτοσχέδιους τάφους στη Λέσβο - Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάντ Οζγκιούρ να ανεξαρτητοποιείται αφήνοντας τη ΝΕΑΡ με έντεκα βουλευτές. Τη σχετική είδηση για ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή ανακοίνωσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Βασίλης Βιλιάρδος.
Επιταχύνονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά
Κάτω από την πίεση που ασκεί το υπό ίδρυση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις με την μειοψηφία που τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών και της συμπόρευσης με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό να συνεδριάζει πριν λίγες ημέρες με βασικό αντικείμενο το ρόλο της μέσα στο κόμμα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.
Κρίσιμες οι επόμενες μέρες στη Νέα Αριστερά
Πλέον είναι θέμα χρόνου μια νέα διάσπαση στο κόμμα που προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως λόγω της εκλογής Κασσελάκη στην ηγεσία.
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει στο δρόμο που χάραξε το συνέδριο του κόμματος, που δεν είναι άλλος από καμία συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα και αυτονομία ως η καθαρή έκφραση της Αριστεράς στο πολιτικό σκηνικό.
Η πλειοψηφία καλεί μάλιστα τους βουλευτές, που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν και να αφήσουν τη Νέα Αριστερά χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα, να το κάνουν μια ώρα αρχύτερα. Όπως σημειώνουν πηγές του κόμματος, «όσοι και όσες αμφιταλαντεύονται, οφείλουν να αποφασίσουν γρήγορα, με σεβασμό στα μέλη του κόμματος και στη δημοκρατική παράδοση της Αριστεράς, που επιβάλλει ενημέρωση και συζήτηση εντός των οργάνων».
-Βάσει του κανονισμού της Βουλής, για κόμμα που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές (όπως η Νέα Αριστερά), χρειάζονται 10 βουλευτές για να διατηρηθεί η Κ.Ο.. Μετά την ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ, η Νέα Αριστερά αριθμεί πλέον 11 βουλευτές.
- Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
- Με φυλάκιση οκτώ μηνών τιμωρήθηκε ο Τζόουνς της Παρτιζάν
- Πειραιάς: Νεκρή 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
- Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
- Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
- Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου ο Νόιερ (pic)
- Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
- Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Χαλαρές στιγμές στις παραλίες της Μυκόνου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις