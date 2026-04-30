Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς τραγούδησαν συνθήματα μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid+pics)
«Τρέλάθηκαν» με την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ Αντετοκούνμπο και Νόλε - Δειτε βίντεο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Μοναδικές στιγμές στο ΣΕΦ! Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς έδωσαν το «παρών» στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό και έγιναν «ένα» με τον κόσμο, τραγουδώντας συνθήματα μαζί με τους οπαδούς των Ερυθρόλευκων.
Η κάμερα απαθανάτισε τους δύο αστέρες του αθλητισμού να τραγουδούν και να απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα, που είχαν δημιουργήσει οι Ερυθρόλευκοι φίλαθλοι στο… πάρτι της επικράτησης των Πειραιωτών κόντρα στους Μονεγάσκους.
Δείτε το σχετικό βίντεο με τον Νόλε και τον Γιάννη να τραγουδούν μαζί με τον κόσμο
IN AWE @Giannis_An34 @DjokerNole 🫨 pic.twitter.com/ePoaqX8o5j
— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
Και φωτογραφίες των δύο σούπερ σταρ από το ΣΕΦ:
Μάλιστα, ο Giannis είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον συμπαίκτη του στους Μπακς, Κάιλ Κούζμα.
- Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς τραγούδησαν συνθήματα μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid+pics)
