Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται την Πρωτομαγιά
Τι προβλέπεται για όσους κατ’ εξαίρεση εργαστούν την Πρωτομαγιά
Η Πρωτομαγιά ανήκει στις προαιρετικές αργίες, όμως με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας χαρακτηρίζεται κάθε χρόνο σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας, γεγονός που σημαίνει ότι η λειτουργία της πλειονότητας των επιχειρήσεων απαγορεύεται, ενώ οι μισθωτοί δεν επιτρέπεται να εργαστούν. Ωστόσο όμως προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Ποιες επιχειρήσεις λειτουργούν την Πρωτομαγιά
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ.
Πώς διαμορφώνονται οι αμοιβές
Σε περίπτωση εργασίας την Πρωτομαγιά προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.
Ειδικότερα:
Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου ιδικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.
Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.
Πηγή: OT
