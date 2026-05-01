Τουρκία: Αγριογούρουνο έτρεχε σε πολυσύχναστο δρόμο – Τραυμάτισε τρία άτομα
Το ζώο επιτέθηκε σε τρία άτομα, ενώ σε ένα από τα περιστατικά παρέσυρε έναν πεζό την ώρα που διέσχιζε διάβαση
- Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
- Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Η σπάνια εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας
- Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια
- Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από καβγά – Μία σύλληψη
Αναστάτωση προκλήθηκε στην Τουρκία όταν ένα αγριογούρουνο εθεάθη να τρέχει σε πολυσύχναστο δρόμο και να επιτίθεται σε περαστικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε σε τρία άτομα, ενώ σε ένα από τα περιστατικά παρέσυρε έναν πεζό την ώρα που διέσχιζε διάβαση, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή της επίθεσης.
🇹🇷 A wild boar charged into the city of Batman, Turkey, attacked 3 people, and knocked one down at a pedestrian crossing.
Batman’s most unexpected villain yet.pic.twitter.com/39X8jHha9n
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 30, 2026
- Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
- Κρήτη: Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο οι 175 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla
- Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια
- Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
- Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
- Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
- Αλέκος Παναγούλης: Λίγα λόγια μπροστά στο φέρετρό του
- Οι τιμές των διαθέσιμων εισιτηρίων για το Final-4
