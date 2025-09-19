Παίκτης του Παναθηναϊκού θα δει σίγουρα τον Ρεμπρόφ τον Οκτώβρη

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι αυτός στον οποίο έχουν επικεντρωθεί οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την αντικατάσταση του Ρουί Βιτόρια. Ο Ουκρανός προπονητής έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στον πρωταθλητισμό έχοντας κατακτήσει τίτλους με τη Ντιναμό Κιέβου, τη Φερεντσβάλος και την Αλ Αΐν, ενώ έχει ισχυρή προσωπικότητα και εμπειρίες από την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ωστόσο, η υπόθεση του παλαίμαχου επιθετικού δύσκολα θα ξεκαθαρίσει πριν τα μέσα Οκτωβρίου. Γιατί ο Ρεμπρόφ είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας και δεν σκοπεύει να την αφήσει εν μέσω των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Ρεμπρόφ με δηλώσεις του την Πέμπτη αρνήθηκε ότι συζητάει με τον Παναθηναϊκό και παρέπεμψε τους Ουκρανούς δημοσιογράφους για απαντήσεις στους Έλληνες συναδέλφους του! Ισχυριζόμενος εμμέσως πως πρόκειται για σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Η αντίδραση του Ρεμπρόφ είναι κατανόητη, αφού το πατριωτικό αίσθημα είναι έντονο στην πατρίδα του μετά την εισβολή της Ρωσίας. Αν ο 54χρονος προπονητής φανεί ότι παρατάει την Εθνική ομάδα σε αυτό το τάιμινγκ, θα θεωρηθεί προδότης.

Πάντως, η πραγματικότητα είναι ότι ο Ρεμπρόφ έχει επικοινωνία με τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού. Οι οποίοι μετά την πρόσληψη του Χρήστου Κόντη ως υπηρεσιακού δεν βιάζονται στις αποφάσεις τους και περιμένουν τον Ουκρανό προπονητή.

Σε ένα παιχνίδι της τύχης, ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα συναντήσει σύντομα σίγουρα τον Σεργκέι Ρεμπρόφ και όχι στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Στις 10 Οκτωβρίου η Ισλανδία θα υποδεχτεί την Ουκρανία στο Ρέικιαβικ και εκεί θα βρίσκεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Σβέριρ Ίνγκασον.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός θα αντιμετωπίσει ως αντίπαλος τον Ρεμπρόφ και εκεί θα έχουν εκ διαμέτρου αντίθετους στόχους. Ίσως όμως ο Ίγκι να επιδιώξει να μιλήσει τον παλαίμαχο επιθετικό, αν και σίγουρα γνωρίζει πέραν πάσης αμφιβολίας ποιος είναι…