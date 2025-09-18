sports betsson
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:43

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε όπως ήταν λογικό τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τις καρέκλες που πετούσαν οι οπαδοί του προς τους παίκτες στο Πανθεσσαλικό μετά την ήττα σοκ από την Κηφισιά και αυτό σημαίνει πως το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό θα γίνει χωρίς κόσμο! Κάτι που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αποτρέψει καθώς όπως τονίζει το dikisports προσφεύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αναστείλει την ποινή της μιας αγωνιστικής της ΔΕΑΒ.

Ο αθλητικός νόμος προβλέπει ότι η κύρωση της κρατικής επιτροπής για την αθλητική βία εφαρμόζεται αμέσως και όχι όπως συμβαίνει στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου που ισχύει το πενθήμερο. Κάτι που επικυρώνει πως από την στιγμή που από χθες ανακοινώθηκε επίσημα η τιμωρία του Παναθηναϊκού, τότε την Κυριακή θα παίξει χωρίς κόσμο στο ντέρμπι.

Τι θέλει να πετύχει με την προσφυγή ο Παναθηναϊκός

Με την προσφυγή ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πετύχει προσωρινή διαταγή αναστολής της ποινής και αν τελικά δικαιωθεί στο μοναδικό ένδικο μέσο που διαθέτει τότε το ματς με τον Ολυμπιακό θα γίνει κανονικά με κόσμο και θα εκτίσει την ποινή αποκλεισμού έδρας στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είναι το αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς.

Η απόφαση από την προσφυγή του Παναθηναϊκού θα βγει σήμερα ή αύριο, ενώ η προσφυγή για ακύρωση της απόφασης της ΔΕΑΒ εκδίδεται μετά από περίπου ένα χρόνο και στο μεταξύ όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό εκτελείται.

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)

Την Εθνική ομάδα της Παλαιστίνης θα φιλοξενήσει στο γήπεδο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Χώρα των Βάσκων, σε ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύνταξη
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry's λόγω Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας
Buongiorno 18.09.25

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο Buongiorno για την τηλεοπτική της πορεία, την ιδεολογία της, τον φεμινισμό, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που τη διαμορφώνουν.

Σύνταξη
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

