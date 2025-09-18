Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε όπως ήταν λογικό τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τις καρέκλες που πετούσαν οι οπαδοί του προς τους παίκτες στο Πανθεσσαλικό μετά την ήττα σοκ από την Κηφισιά και αυτό σημαίνει πως το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό θα γίνει χωρίς κόσμο! Κάτι που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αποτρέψει καθώς όπως τονίζει το dikisports προσφεύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αναστείλει την ποινή της μιας αγωνιστικής της ΔΕΑΒ.

Ο αθλητικός νόμος προβλέπει ότι η κύρωση της κρατικής επιτροπής για την αθλητική βία εφαρμόζεται αμέσως και όχι όπως συμβαίνει στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου που ισχύει το πενθήμερο. Κάτι που επικυρώνει πως από την στιγμή που από χθες ανακοινώθηκε επίσημα η τιμωρία του Παναθηναϊκού, τότε την Κυριακή θα παίξει χωρίς κόσμο στο ντέρμπι.

Τι θέλει να πετύχει με την προσφυγή ο Παναθηναϊκός

Με την προσφυγή ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πετύχει προσωρινή διαταγή αναστολής της ποινής και αν τελικά δικαιωθεί στο μοναδικό ένδικο μέσο που διαθέτει τότε το ματς με τον Ολυμπιακό θα γίνει κανονικά με κόσμο και θα εκτίσει την ποινή αποκλεισμού έδρας στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είναι το αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς.

Η απόφαση από την προσφυγή του Παναθηναϊκού θα βγει σήμερα ή αύριο, ενώ η προσφυγή για ακύρωση της απόφασης της ΔΕΑΒ εκδίδεται μετά από περίπου ένα χρόνο και στο μεταξύ όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό εκτελείται.