Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Η ποινή του Παναθηναϊκού για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό στάδιο (vid)
Ποδόσφαιρο 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:14

Η ποινή του Παναθηναϊκού για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό στάδιο (vid)

Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά τα όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Θυμίζουμε πως οι οπαδοί των Πράσινων που βρέθηκαν στον Βόλο πέταξαν καρέκλες προς το μέρος των παικτών του «τριφυλλιού» που εκείνη την ώρα έφευγαν για τα αποδυτήρια του γηπέδου.


Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) Την αναφορά συμβάντων της Αστυνομίας,

β) Την Έκθεση Παρατηρητή της SuperLeague1,

γ) Την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό που αναρτήθηκε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

από τα οποία προκύπτει ότι μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου στις 14/09/2025, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026, φίλαθλοι της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, οι οποίοι ευρίσκονταν στις κερκίδες του ανωτέρω Σταδίου, αμέσως μετά τη λήξη του εν λόγω αγώνα και ενώ η αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι προς τα μέλη αυτής για την ήττα της ομάδας τους, αφού πρώτα αποκόλλησαν τουλάχιστον είκοσι (20) πλαστικά καθίσματα από τις κερκίδες του Σταδίου, τα εκσφενδόνιζαν προς αυτά.

Τα περισσότερα από τα αποξηλωθέντα αυτά καθίσματα σταμάτησαν στο προστατευτικό πλέγμα των κερκίδων. Τουλάχιστον, όμως, τέσσερα (4) εξ αυτών εξοστρακίστηκαν και κατέπεσαν σε κατώτερα τμήματα των ίδιων κερκίδων, εντός των οποίων ευρίσκονταν άλλοι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας και τουλάχιστον ένα (1) από αυτά κατέπεσε επ’ αυτών, με εμφανή τον κίνδυνο τραυματισμού κάποιου από αυτούς,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2025 Πράξη της, σε βάρος της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024».

World
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
inTown
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα στο σκορ δύο φορές, η Μαρκό απάντησε ισάριθμες με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Champions League 17.09.25

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5 χρόνια και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνει το «παρών» στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» – Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι
Δημοσκόπηση 17.09.25

Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» - Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι

Μία ακόμα δημοσκόπηση για την κυβέρνηση με αρνητικό πρόσημο. Στα τάρταρα το ποσοστό των νέων που λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άνετη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ. Ο «καταλληλότερος» για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.
Οικονομικές Ειδήσεις 17.09.25

Μείωσε τα επιτόκια η Fed

Διαψεύσθηκαν οι Κασσάνδρες που ήθελαν 3 αξιωματούχους να καταψηφίζουν

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του
«Μακριά από την κοινωνία» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

«Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
«Καλλιεργεί εφησυχασμό» 17.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το ν/σ για τη 13ωρη εργασία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Property Prices up in Greece in Q2, 2025
English edition 17.09.25

Property Prices up in Greece in Q2, 2025

Apartment prices increased on average by 9% annually in 2024 (revised data), against a 13.9% rise in 2023, the Bank of Greece said.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
«Θερμή» υποδοχή 17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση
«Πρόγραμμα και σχέδιο» 17.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση

«Πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
Culture Live 17.09.25

H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
