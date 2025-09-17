Σε μία εβδομάδα κρίσης, με πάρα πολλά προβλήματα, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν να νικήσει. Για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα και να μην φέρει ένα αρνητικό αποτέλεσμα που θα επιβάρυνε την ήδη πολύ βαριά ατμόσφαιρα τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Το 1-0 εναντίον της Athens Καλλιθέας στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με το γκολ του Σίριλ Ντέσερς, δεν ήταν εντυπωσιακό αλλά ήταν αρκετό.

Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είχε λίγους θεατές, όμως η πλειονότητα ένιωθε θυμό για την κακή αρχή του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Μία δυσαρέσκεια που εκδηλώθηκε με συνεχόμενα συνθήματα εναντίον του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου και του τεχνικού διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, ενώ στο κάδρο τέθηκε και ο Γιάννης Κομπότης.

Ο υπηρεσιακός τεχνικός Δημήτρης Κοροπούλης προσπάθησε να διαχειριστεί την άσχημη ψυχολογία της ομάδας και να εκτελέσει την αποστολή του επιτυχημένα. Με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα και με σωστές αποφάσεις, βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει χρόνο και να πάει στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων με ελαφρώς καλύτερη διάθεση. Περιμένοντας και ο ίδιος τις συζητήσεις της διοίκησης με τον Χρήστο Κόντη, για να μάθει εάν θα απαλλαγεί των καθηκόντων του ή θα συνεχίσει σε ένα απείρως δυσκολότερο ματς.

Τέλος, ο Ντέσερς έπαιξε βασικός και σκόραρε, κάτι που είναι ο σκοπός της μεταγραφής του. Καλός, αλλά όχι εντυπωσιακός ο Ταμπόρδα, αποθεώθηκαν οι νεαροί Μπρέγκου και Μπόκος. Για τους υπόλοιπους, υπήρξε απλώς ανοχή από τους οπαδούς, αφού η προσοχή τους ήταν στραμμένη αλλού…

Χαμένα τετ-α-τετ και δοκάρι

Το παιχνίδι εξαρχής ήταν ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό, εξαιτίας του κλίματος σφοδρής αμφισβήτησης που έχει διαμορφωθεί στον κόσμο του. Με ελάχιστους, περίπου 1.500 θεατές, να αποδοκιμάζουν εν χορώ τους Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και για πρώτη φορά τον Κομπότη, με υπηρεσιακό τεχνικό τον Δημήτρη Κοροπούλη και με ανανεωμένη ενδεκάδα, αλλά με την αυτοπεποίθηση των πιο πολλών στο ναδίρ, ο συντελεστής αυξήθηκε πολύ περισσότερο από τη δυναμικότητα της Athens Καλλιθέας.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να προηγηθούν νωρίς και στο 4′ ο Ζαρουρί σημάδεψε τον Ταμπόρδα στο πέναλτι, αλλά αυτός στην κίνηση σούταρε άουτ. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο επόμενο λεπτό, με τον Γρίβα να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στην περιοχή. Οι Καλλιθεάτες απείλησαν ξανά στο 13′, όταν ο Καστίγιο πάσαρε στον Παυλάκη και αυτός πλάσαρε άουτ, μόνος απέναντι από τον Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός ανάκτησε τον έλεγο και στο 14′ έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Ζαρουρί «έσκαψε» για τον Ντέσερς στην περιοχή και αυτός σούταρε, ο Κρέσπι απέκρουσε και στην επαναφορά ο Ταμπόρδα πλάσαρε στο δοκάρι. Στο 23′ ο Κώτσιρας μπήκε από δεξιά στην περιοχή και σέντραρε χαμηλά, η μπάλα βρήκε στον Ματίγεβιτς και ο διαιτητής Μόσχου σφύριξε πέναλτι. Όμως μετά τον έλεγχο του VAR, η απόφαση ανακλήθηκε γιατί δεν υπήρξε χέρι.

Ο Ντέσερς συστήθηκε με γκολ

Τελικά, το 1-0 επιτεύχθηκε στο 30ο λεπτό. Ο Τετέ από δεξιά πέρασε δύο αντιπάλους και πάσαρε παράλληλα στον Ντέσερς, που προ κενής εστίας σκόραρε! Ήταν το πρώτο γκολ για τον Νιγηριανό επιθετικό με τα πράσινα, που αποκτήθηκε για να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα. Το ματς έληξε με ένα μακρινό σουτ του νεαρού Μπόκου που καταχεικροτήθηκε!

Η Καλλιθέα άγγιξε την ισοφάριση στο 55′, όταν ο Γκολφίνος έφυγε στην πλάτη του Ίνγκασον, αλλά στο τετ-α-τετ ο Λαφόν απέκρουσε το πλασέ. Με την είσοδο του Τσέριν ο Κοροπούλης έσφιξε τη μεσαία γραμμή του και εκμηδένισε τους κινδύνους προς την εστία του Ιβοριανού γκολκίπερ.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά στο 78′ με δύο συνεχόμενα δοκάρι. Ο Μπακασέτας σούταρε ξαφνικά από μακρινή απόσταση και ο Κρέσπι έχασε τη μπάλα από τα χέρια του, η οποία βρήκε στο οριζόντιο και πέρασε έξω. Στην εκτέλεση του Μλαντένοβιτς, ο Ίνγκασον έπιασε την κεφαλιά, ο Κρεσπί απέκρουσε και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι πριν φύγει προς τα έξω.

Στο 85′ ο Μλαντένοβιτς σούταρε συρτά από την περιοχή και ο Κρέσπι απέκρουσε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπόκος πάσαρε στον Κώτσιρα, αυτός γύρισε τη μπάλα έξυπνα στο πέναλτι και ο Πάντοβιτς σκόραρε με δυνατό σουτ. Όμως το γκολ δεν μέτρησε, επειδή ο Κώτσιρας ήταν εκτεθειμένος οριακά στην πάσα του Μπόκου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (69′ Μπακασέτας), Ταμπόρδα (58′ Τσέριν), Τετέ (69′ Μπόκος), Ζαρουρί (78′ Τζούρισιτς), Ντέσερς (78′ Πάντοβιτς).

ATHENS ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Ματίγεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Κριμιτζάς (79′ Ζωγραφάκης), Μαυρίας (46′ Μαυρίας), Γρίβας (46′ Ορμενάι), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64′ Μεταξάς), Καστίγιο, Παυλάκης.