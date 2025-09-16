Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.
Λίγη ώρα μετά την κοινή δήλωση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού κατά την οποία τονίζεται ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την πορεία των «πρασίνων», σειρά πήρε η ΠΑΕ. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το «τριφύλλι» καλεί τον κόσμο της ομάδας να στηρίξει τους παίκτες, ενώ παράλληλα, η διοίκηση δηλώνει έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί το ρόστερ και ακολούθως να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας. Παρακαλούμε να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας.
Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.
Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.
Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.
Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή»
Παίκτες: «Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας»
Λίγη ώρα πριν την ανακοίνωση της ΠΑΕ, επίσημη κοινή δήλωση είχαν κάνει και οι παίκτες της ομάδας, κάτι που προκαλεί ερωτηματικά ως προς το timing παραμονή του αγώνα Κυπέλλου με την Καλλιθέα.
«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».
