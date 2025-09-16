Το «αντίο» του Βιτόρια στον Παναθηναϊκό: «Φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή…» (pic)
Ο Ρουί Βιτόρια αποχαιρέτησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού μέσω ανάρτησης στα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει άπαντες στον σύλλογο.
- Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
- Οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση - Ο άνδρας τον πέταξε έξω από το όχημα
- Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020
- Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν
Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε χθες (15/9) από τον σύλλογο, δίχως να χαιρετήσει κανέναν, όμως είπε το δικό του «αντίο» μέσω μίας ανάρτησης στα social media.
Σε αυτό ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες του, αλλά και τους φιλάθλους του συλλόγου, ενώ τόνισε πως έχει καθαρή συνείδηση ότι έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για το «τριφύλλι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση του Βιτόρια:
«Ο χρόνος μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του. Φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, γνωρίζοντας ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτό το σπουδαίο κλαμπ σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες.
Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσοι, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, εργάστηκαν μαζί μου καθημερινά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ αυτούς τους φανταστικούς φιλάθλους για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή στήριξη που προσέφεραν στον Παναθηναϊκό. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και σε αυτήν την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχτηκε!
Σε όλους εσάς, ένα ειλικρινές ευχαριστώ! Μια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».
- Ο πονοκέφαλος του Λανουά για τα δύο πρόσωπα των διαιτητών
- Πασχαλάκης: «Αξίζει τον σεβασμό μας η Πάφος – Πρώτος στόχος η πρόκριση στην επόμενη φάση»
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
- Γκίντι: «Είναι αξιοσέβαστος σύλλογος στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός» (vid)
- Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Πάφο
- ΠΑΟΚ για Ίβκοβιτς: «Τιμούμε την μνήμη του, όπως αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του μπάσκετ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις