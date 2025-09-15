sports betsson
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
Εφυγε στα… κρυφά ο Βιτόρια, σαν τον Μπόλονι
Ποδόσφαιρο 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:13

Εφυγε στα… κρυφά ο Βιτόρια, σαν τον Μπόλονι

Και επίσημα τέλος από το Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια που δεν καταδέχθηκε να αποχαιρετήσει τους παίκτες του, όπως είχε κάνει και ο Ρουμάνος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Πορτογάλος τεχνικός πλήρωσε τα «σπασμένα» μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, με αποκορύφωμα την ντροπιαστική ήττα με 3-2 από την Κηφισιά.

Ωστόσο, ο Βιτόρια θέλησε να κρατήσει μια στάση που θα συζητηθεί μετά το «διαζύγιο» με τους «πράσινους». Ο 55χρονος προπονητής πήγε νωρίτερα από την έναρξη της σημερινής προπόνησης, μαζί με το επιτελείο του, στο «Γεώργιος Καλαφάτης», προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του και δεν αποχαιρέτησε κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο παρελθόν, με τον Λάζλο Μπόλονι να είναι ο τελευταίος προπονητής του Παναθηναϊκού που είχε αποχωρήσει με αντίστοιχο τρόπο.

Ο Βιτόρια θέλησε να δείξει με αυτόν τον τρόπο την στάση του απέναντι στη διοίκηση του «τριφυλλιού», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο αντιμετώπισής του.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο παιχνίδι με την Athens Kallithea (17/09, 17:30) για το Κύπελλο Ελλάδας με υπηρεσιακό προπονητή.

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League

Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο με τα μηνύματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ ενόψει της πρεμιέρας του Champions League

Σύνταξη
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Όρκες επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν - Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Κόσμος 15.09.25

Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

