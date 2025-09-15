Εφυγε στα… κρυφά ο Βιτόρια, σαν τον Μπόλονι

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Πορτογάλος τεχνικός πλήρωσε τα «σπασμένα» μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, με αποκορύφωμα την ντροπιαστική ήττα με 3-2 από την Κηφισιά.

Ωστόσο, ο Βιτόρια θέλησε να κρατήσει μια στάση που θα συζητηθεί μετά το «διαζύγιο» με τους «πράσινους». Ο 55χρονος προπονητής πήγε νωρίτερα από την έναρξη της σημερινής προπόνησης, μαζί με το επιτελείο του, στο «Γεώργιος Καλαφάτης», προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του και δεν αποχαιρέτησε κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο παρελθόν, με τον Λάζλο Μπόλονι να είναι ο τελευταίος προπονητής του Παναθηναϊκού που είχε αποχωρήσει με αντίστοιχο τρόπο.

Ο Βιτόρια θέλησε να δείξει με αυτόν τον τρόπο την στάση του απέναντι στη διοίκηση του «τριφυλλιού», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο αντιμετώπισής του.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο παιχνίδι με την Athens Kallithea (17/09, 17:30) για το Κύπελλο Ελλάδας με υπηρεσιακό προπονητή.