Άμεσες και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό… Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε το πρωί της Δευτέρας να διακόψει τη συνεργασία με τον Ρουί Βιτόρια, εκτιμώντας ότι τα δύο αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα με τον Λεβαδειακό και την Κηφισιά δεν ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις. Αντιθέτως, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έκρινε ότι ο Πορτογάλος προπονητής αδυνατεί να αντιστρέψει την κατάσταση και η πτώση στις εγχώριες υποχρεώσεις θα συνεχιζόταν.

Η διοίκηση του Τριφυλλιού ενημέρωσε τον Βιτόρια για την απόφαση του Αλαφούζου και λίγο αργότερα, εκδόθηκε η ανακοίνωση για τη λύση του συμβολαίου του 55χρονου προπονητή. Μαζί του θα φύγουν οι βοηθοί του και θα αντικατασταθούν από το επιτελείο του αντικαταστάτη του.

Θα φανεί στις επόμενες ώρες εάν η πίεση στο στρατόπεδο των «πράσινων» εκτονωθεί με την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια ή θα ακολουθήσουν και άλλες ανακατατάξεις που σκέφτεται το αφεντικό του Συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη υποδέχεται την Athens Καλλιθέα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για το Κύπελλο Ελλάδας και μάλλον θα έχει υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο.

Ο Ρουί Βιτόρια εγκαταστάθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» από την 1η Νοεμβρίου του 2024 και πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο του Τριφυλλιού για 43 παιχνίδια συνολικά μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες. Πέρυσι οδήγησε τους «πράσινους» στη 2η θέση και το καλοκαίρι πέτυχε την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».