Βιτόρια: «Δεν είναι αυτή η ομάδα που θέλω να βλέπω»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ηττηθεί με 3-2 από την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, βρισκόμενος μάλιστα και μπροστά στο σκορ με 2-1.

Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε πως πρέπει να σκεφτούν τι θέλουν από τη ζωή τους και πρέπει να πάρουν αποφάσεις ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Βιτόρια:

«Σήμερα δεν πήγε τίποτα καλά. Ήμασταν παθητικοί. Κάναμε πολλά λάθη. Αυτή δεν είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε να βλέπουμε. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε γιατί με την εμφάνιση αυτή δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Με στεναχώρησε αυτό το παιχνίδι».

Για τη συνέχεια: Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Κυρίως εγώ. Τις ημέρες που σταματήσαμε λόγω των Εθνικών κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Με αυτή τη συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις κάτι. Στην Ευρώπη έχουμε δείξει διαφορετικό πρόσωπο. Πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια με έναν τρόπο ελεγχόμενο. Πρέπει να βρούμε τη λύση γιατί το πρωτάθλημα συνεχίζεται και πρέπει να πάρουμε πίσω τους βαθμούς που χάσαμε.