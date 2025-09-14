sports betsson
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Ήττα σοκ των «πράσινων» με ανατροπή (Δείτε τα γκολ, vid)
Ποδόσφαιρο 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:05

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Ήττα σοκ των «πράσινων» με ανατροπή (Δείτε τα γκολ, vid)

Η κατηφόρα δεν έχει τέλος για το «τριφύλλι», καθώς η Κηφισιά έριξε στο... καναβάτσο τον Παναθηναϊκό και πήρε τεράστια νίκη με ανατροπή (3-2)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μυθικό κάζο για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμη φέτος. Μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο (1-1), οι «πράσινοι», αν και ήταν μπροστά στο σκορ με 1-2 στον Βόλο κόντρα στην Κηφισιά μέχρι το 79’… κατάφεραν -γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να ηττηθούν με 3-2, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Πλέον, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει «βυθιστεί» στη 12η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας μόλις έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια. Χωρίς νίκη ακόμα το «τριφύλλι». Ανέβηκε 6η με 4 πόντους το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Σόουζα στο 90+4′ ο ήρωας των γηπεδούχων, που τους χάρισε τη νίκη με πολύ ωραίο μακρινό σουτ.

Μόλις στο 7′ επετεύχθη το πρώτο τέρμα στην αναμέτρηση. Ο Τετέι, που ευνοήθηκε από την κόντρα, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και πλάσαρε, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του ΝτραγκόΦσκι, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.


Στο 12′ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή Κατοίκος, ο οποίος είδε τη φάση και άλλαξε απόφαση, δίνοντας πέναλτι στο «τριφύλλι». Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και ισοφάρισε σε 1-1.

Οι δύο ομάδες έψαξαν στη συνέχεια το δεύτερο γκολ που θα τους έβαζε σε θέση οδηγού και τελικά αυτό το κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Στο 53′ ο Ραμίρες έκανε… δώρο, ο Σφιντέρσκι το «ξετύλιξε» και σκόραρε από κοντά για το 1-2.

Και εκεί που ο Παναθηναϊκός φάνηκε να ελέγχει τον αγώνα και να είναι κοντά στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, γύρισαν όλα τούμπα στο φινάλε. Αρχικά, στο 79′ ο Τετέι έκανε φοβερή ενέργεια, ανέβηκε από τα αριστερά, τους απέφυγε όλους, συνέκλινε, πάσαρε στον Παντελίδη και εκείνος αμαρκάριστος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους φιλοξενούμενους, η Κηφισιά βρήκε και γκολ νίκης. Στο 90+4′ ο Τετέι μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε, αλλά ο Ντραγκόφσκι τον σταμάτησε με το σώμα. Ωστόσο, στη συνέχεια της φάσης ο Σόουζα με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία και διαμόρφωσε με αυτόν τον τρόπο το τελικό 3-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το τελευταίο τέταρτο κατά το οποίο ήρθαν όλα τούμπα, το 1-2 έγινε 3-2 και η Κηφισιά έφτασε σε μία πολύ μεγάλη νίκη, εκμεταλλευόμενη την απόλυτη… κατάρρευση του Παναθηναϊκού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Μέχρι το 79′ όλα έδειχναν νίκη Παναθηναϊκού, αλλά το γκολ ισοφάρισης του Παντελίδη σε εκείνο το σημείο άλλαξε όλο τον ρου της αναμέτρησης, με τη συνέχεια γνωστή…

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ραμίρεζ έκανε μυθική γκάφα στο 1-2 του Σφιντέρσκι, αλλά ευτυχώς για την ομάδα του δεν το πλήρωσε με ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο σχετικά απόγευμα για τον διαιτητή Κατοίκο, παρά μόνο στη φάση του 12′ που δεν είδε με την πρώτη το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, το οποίο δόθηκε έπειτα από την παρέμβαση του VAR Φωτιά.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 12′ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή Κατοίκος, ο οποίος είδε τη φάση και άλλαξε απόφαση, δίνοντας πέναλτι στο «τριφύλλι».

Τετέι 7′, Παντελίδης 79′, Σόουζα 90+4′ – Σφιντέρσκι 15′, 53′

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (70′ Έμπο), Ρούμπεν (69′ Ντίας), Βιγιαφάνιες (83′ Πέτκοφ), Πόμπο, Αντονίσε (83′ Σμπώκος), Παντελίδης, Τετέι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (83′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87′ Πάντοβιτς), Μπακασέτας (67′ Τσέριν) , Σάντσες, Μαντσίνι (83′ Ζαρουρί), Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι (67′ Ντέσερς).

Vita.gr
