Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά (pic)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς της τρίτης αγωνιστικής με τη Κηφισιά.

Μέσα στις επιλογές του Ρουί Βιτόρια στο αρχικό σχήμα οι Ρενάτο Σάντσες και Μαντσίνι.

Δείτε την ενδεκάδα:

Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σάντσες, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι.