Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά (pic)
Δείτε τις επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Κηφισιά.
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς της τρίτης αγωνιστικής με τη Κηφισιά.
Μέσα στις επιλογές του Ρουί Βιτόρια στο αρχικό σχήμα οι Ρενάτο Σάντσες και Μαντσίνι.
Δείτε την ενδεκάδα:
Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σάντσες, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι.
