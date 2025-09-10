Η Κηφισιά έδωσε 9.000 εισιτήρια, τόσα πήρε ο Παναθηναϊκός

Η αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (14/9, 18:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και θα πραγματοποιηθεί παρουσία θεάτων. Λίγων, απ’ ότι φαίνεται.

Με την οριστικοποίηση της έδρας, πραγματοποιήθηκε σήμερα (10/9) η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας με τους εκπροσώπους των δύο ΠΑΕ και αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, που θα εφαρμόσει το σχέδιο τήρησης της τάξης.

Παρά τη διαφωνία μεταξύ των ομάδων για τη χρήση του «Σπύρος Λούης», οι Κηφισιώτες ενημέρωσαν τους «πράσινους» πως προτίθενται να τους παραχωρήσουν 9.000 εισιτήρια, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οπαδών τους από το Βόλο και τις γύρω περιοχές.

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού δεν αποδέχτηκαν την πρόταση των γηπεδούχων και ζήτησαν μόνο 650 εισιτήρια, τα οποία και θα λάβουν για το κυριακάτικο ματς.

Από εκεί και πέρα, η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας ζήτησε από την Κηφισιά να μην άνοιξε άλλες θύρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου για λόγους ασφαλείας. Ένα ενδεχόμενο που αν συνέβαινε, θα μπορούσαν να πάνε μεμονωμένοι φίλοι του Τριφυλλιού στις εξέδρες.

Κατά τα φαινόμενα, το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Κηφισιά θα έχει λιγότερα από 1.000 άτομα στο γήπεδο.