Ο Παναθηναϊκός επανιδρύει την γυναικεία ομάδα του στο πόλο
Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως θα έχει ξανά (μετά από 27 χρόνια) ομάδα γυναικών στο πόλο
Ένα νέο πρότζεκτ ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός, με τον Ερασιτέχνη να ανακοινώνει πως αναμένεται να επανιδρύσει το τμήμα στο πόλο γυναικών ύστερα από 27 χρόνια.
Όπως αναφέρουν οι Πράσινοι στην σχετική τους ανακοίνωση, η απόφαση πάρθηκε μετά τη δημιουργία ακαδημιών για τα νεαρά κορίτσια στο πόλο, ενώ επισημαίνει πως η ομάδα θα ξεκινήσει τις προσπάθειές της από τη χαμηλότερη κατηγορία.
Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:
«Σε μια ιστορική απόφαση προχώρησε ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος αφού επανέρχεται σε αγωνιστική δράση το γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης του «τριφυλλιού».
Έπειτα από την πρόσφατη ανακοίνωση για τη δημιουργία ακαδημιών κοριτσιών πόλο, η διοίκηση του «τριφυλλιού» προχωράει σε μια ακόμα μεγάλη κίνηση.
Επαναφέρει στα αθλητικά δρώμενα τη γυναικεία ομάδα πόλο έπειτα από νεκρό διάστημα περίπου 27 χρόνων.
Το «τριφύλλι» φέρεται να έκανε μια πρώτη προσπάθεια σύστασης ομάδας πόλο το 1979 ώστε να βρίσκουν διέξοδο οι κολυμβήτριες άνω των 15 ετών και παρόμοια ήταν η συνθήκη του τμήματος το 1985.
Ωστόσο το 1988 ήταν η χρονιά που η ομάδα μπήκε δυναμικά στον χώρο και η πορεία της κράτησε περίπου μια δεκαετία.
Κορυφαία της στιγμή ήταν η κατάληψη της 4ης θέσης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του 1988 και μέχρι το 1992 αγωνίστηκε στην Α΄ Εθνική.
Η γυναικεία ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει την αγωνιστική της δράση από τη χαμηλότερη κατηγορία όπως επιτάσσει η ιστορία και τα ιδεώδη του Συλλόγου».
