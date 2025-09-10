Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Αρκετά παράδοξα θα καταγραφούν στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με πρώτο και πιο σημαντικό, το γεγονός πως δύο ομάδες της Αθήνας θα αναμετρηθούν στον Βόλο! Ο Συνεταιρισμός όρισε το παιχνίδι Κηφισιά – Παναθηναϊκός την Κυριακή (14/9, 18:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εξαιτίας της αδυναμίας της γηπεδούχου ΠΑΕ να εξασφαλίσει γήπεδο εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Κατά δεύτερο, ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ή στο «Απόστολος Νικολαΐδης», επειδή το Παγκρήτιο Στάδιο δεν θα είναι απολύτως έτοιμο μέχρι την Κυριακή. Άρα, μία από τις δύο έδρες του Παναθηναϊκού θα λειτουργήσει κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως το Τριφύλλι θα ταξιδέψει στην επαρχία και λόγω αποφάσεων της ιδιοκτησίας του!

Είναι γνωστό ότι η Κηφισιά έχει ζητήσει τη χρήση του ΟΑΚΑ για τις υποχρεώσεις της σε πρωταθλήμα και Κύπελλο, αλλά ο Παναθηναϊκός το αρνείται. Το «In» έχει εξηγήσει ότι η άρνηση των «πράσινων» προέρχεται λόγω προσωπικών διαφορών μεταξύ των δύο ιδιοκτητών, Γιάννη Αλαφούζου και Χρήστου Πρίτσα.

Είναι προφανές ότι η λύση του Πανθεσσαλικού Σταδίου είναι προσωρινή για την Κηφισιά και προέκυψε στη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της Super League, κατόπιν πρότασης του Αχιλλέα Μπέου. Η νεοφώτιστη στην κατηγορία αναζητεί μόνιμη στέγαση και σκοπεύει να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της διοίκησης του ΟΑΚΑ, εφόσον δεν της παραχωρηθεί το «Σπύρος Λούης».

Πάντως, στο ΔΣ της Τρίτης, πριν το Πανθεσσαλικό Στάδιο συζητήθηκε η διεξαγωγή του αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός στο «AEL FC Arena», αλλά οι «πράσινοι» δεν ήθελαν αυτό το γήπεδο. Από το Τριφύλλι τονίστηκε πως συναινούν στον ορισμό του ΟΑΚΑ ως έδρα για το συγκεκριμένο ματς και μόνο, όμως οι Κηφισιώτες απέρριψαν το ενδεχόμενο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων τόνισε πως θα το δεχτεί μόνο εάν εξασφαλίσει το Ολυμπιακό Στάδιο για όλη τη σεζόν και όχι απλώς για την Κυριακή.

Με τη σειρά του, ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε την απαίτηση της Κηφισιάς και η αναζήτηση (με εντάσεις, είναι η αλήθεια) περιστράφηκε ξανά στις διαθέσιμες επιλογές στην επαρχία. Εκεί παρενέβη ο Μπέος διαθέτοντας το Πανθεσσαλικό Στάδιο και ο ορισμός «κλείδωσε» οριστικά, αφού μετά από πολύωρες συζητήσεις το ζήτημα έπρεπε να διευθετηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Κηφισιά ισχυρίζονται πως έχουν στείλει τρεις επιστολές στον Παναθηναϊκό και πρότειναν κάθε είδους πλάνο για τη χρήση του ΟΑΚΑ, που δεν θα επηρεάζε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Τριφυλλιού, όμως δεν έλαβαν καν απάντηση. Έστω μία απαντητική απόρριψη.

Επιπλέον, ο Χρήστος Πρίτσας επιχείρησε να συναντήσει τον Γιάννη Αλαφούζο στο περιθώριο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό για να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφωνία, όμως η προσπάθεια του απέβη άκαρπη.