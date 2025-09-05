Το Σαββατοκύριακο που έκλεισε ο Αύγουστος είχε πυκνή μεταγραφική για τον Παναθηναϊκό. Μέσα σε 48 ώρες, ήρθαν στην Αθήνα για να υπογράψουν οι Μίλος Πάντοβιτς, Βιθέντε Ταμπόρδα και Σίριλ Ντέσερς. Ο Σέρβος και ο Αργεντινός γυμνάζονται υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, ενώ ο Νιγηριανός θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, αφού βρίσκεται στην πατρίδα του εξαιτίας διεθνών υποχρεώσεων.

Προφανώς, ο Ρουί Βιτόρια υπολογίζει και στους τρεις ποδοσφαιριστές, καθώς και στη βελτίωση του Ρενάτο Σάντσες, για να διορθώσει τα αγωνιστικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, επειδή η μεγαλύτερη παθογένεια που αποτελεί τροχοπέδη για το Τριφύλλι είναι μία και συγκεκριμένη, ένας είναι ο παίκτης ο οποίος θα κληθεί να την επιλύσει…

Ο Παναθηναϊκός «πονάει» πιο πολύ στα τελειώματα των φάσεων και κατ’ επέκταση, στο σκοράρισμα. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια παρά τις ελλείψεις, τις ανακατατάξεις και τις καθυστερημένες αφίξεις, στα εφτά επίσημα παιχνίδια της έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν σκοράρουν και η αδυναμία τους κόστισε τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς και την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.

Εδώ ταιριάζει η αποτελεσματικότητα του Σίριλ Ντέσερς. O Νιγηριανός στράικερ έχει 163 γκολ στο ενεργητικό του σε 396 επίσημα ματς και θα αναλάβει να εκμεταλλευτεί τις προϋποθέσεις που θα φτιάχνουν οι συμπαίκτες του. Αν ο Ντέσερς σκοράρει, τότε ο Παναθηναϊκός θα νικάει πιο εύκολα στα παιχνίδια του. Αν και ο 31χρονος επιθετικός «κολλήσει» την αστοχία των υπολοίπων, η κατάσταση θα δυσκολέψει για το Τριφύλλι…

Εξυπακούεται ότι δεν αρκεί ο Ντέσερς για να φέρει την άνοιξη στο σκοράρισμα. Όμως ένας αξιόπιστος σκόρερ στο «9» θα απελευθερώσει την ομάδα και θα βοηθήσει τους άλλους μεσοεπιθετικούς να συνέρθουν. Και να βρουν κενούς χώρους, αφού οι άμυνες θα προσαρμόζονται πάνω στον Ντέσερς.

Επιπροσθέτως, επειδή ο ποδοσφαιριστής δεν έχει προλάβει ουσιαστικά να επηρεαστεί από την περιρρέουσα αρνητική ατμόσφαιρα και μπορεί να φέρει μία πιο ευνοϊκή αύρα. Όπως συνέβη με τον Νταβίντε Καλάμπρια, όταν με την είσοδο του στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, συμπαρέσυρε ομάδα και κόσμο.