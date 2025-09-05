sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παναθηναϊκός: Ο Σίριλ Ντέσερς έχει το «κλειδί» για τη μεταμόρφωση
Ποδόσφαιρο 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:15

Παναθηναϊκός: Ο Σίριλ Ντέσερς έχει το «κλειδί» για τη μεταμόρφωση

Ο Παναθηναϊκός υποφέρει στο σκοράρισμα και αν ο Σίριλ Ντέσερς πετύχει πολλά γκολ, τότε το βασικό πρόβλημα θα επιλυθεί!

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

Το Σαββατοκύριακο που έκλεισε ο Αύγουστος είχε πυκνή μεταγραφική για τον Παναθηναϊκό. Μέσα σε 48 ώρες, ήρθαν στην Αθήνα για να υπογράψουν οι Μίλος Πάντοβιτς, Βιθέντε Ταμπόρδα και Σίριλ Ντέσερς. Ο Σέρβος και ο Αργεντινός γυμνάζονται υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, ενώ ο Νιγηριανός θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, αφού βρίσκεται στην πατρίδα του εξαιτίας διεθνών υποχρεώσεων.

Προφανώς, ο Ρουί Βιτόρια υπολογίζει και στους τρεις ποδοσφαιριστές, καθώς και στη βελτίωση του Ρενάτο Σάντσες, για να διορθώσει τα αγωνιστικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, επειδή η μεγαλύτερη παθογένεια που αποτελεί τροχοπέδη για το Τριφύλλι είναι μία και συγκεκριμένη, ένας είναι ο παίκτης ο οποίος θα κληθεί να την επιλύσει…

Ο Παναθηναϊκός «πονάει» πιο πολύ στα τελειώματα των φάσεων και κατ’ επέκταση, στο σκοράρισμα. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια παρά τις ελλείψεις, τις ανακατατάξεις και τις καθυστερημένες αφίξεις, στα εφτά επίσημα παιχνίδια της έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν σκοράρουν και η αδυναμία τους κόστισε τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς και την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.

Εδώ ταιριάζει η αποτελεσματικότητα του Σίριλ Ντέσερς. O Νιγηριανός στράικερ έχει 163 γκολ στο ενεργητικό του σε 396 επίσημα ματς και θα αναλάβει να εκμεταλλευτεί τις προϋποθέσεις που θα φτιάχνουν οι συμπαίκτες του. Αν ο Ντέσερς σκοράρει, τότε ο Παναθηναϊκός θα νικάει πιο εύκολα στα παιχνίδια του. Αν και ο 31χρονος επιθετικός «κολλήσει» την αστοχία των υπολοίπων, η κατάσταση θα δυσκολέψει για το Τριφύλλι…

Εξυπακούεται ότι δεν αρκεί ο Ντέσερς για να φέρει την άνοιξη στο σκοράρισμα. Όμως ένας αξιόπιστος σκόρερ στο «9» θα απελευθερώσει την ομάδα και θα βοηθήσει τους άλλους μεσοεπιθετικούς να συνέρθουν. Και να βρουν κενούς χώρους, αφού οι άμυνες θα προσαρμόζονται πάνω στον Ντέσερς.

Επιπροσθέτως, επειδή ο ποδοσφαιριστής δεν έχει προλάβει ουσιαστικά να επηρεαστεί από την περιρρέουσα αρνητική ατμόσφαιρα και μπορεί να φέρει μία πιο ευνοϊκή αύρα. Όπως συνέβη με τον Νταβίντε Καλάμπρια, όταν με την είσοδο του στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, συμπαρέσυρε ομάδα και κόσμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Επικαιρότητα
Ο Tσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς [Δείτε LIVE]

Ο Tσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς [Δείτε LIVE]

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
Fizz 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
«Αδιανόητο» 05.09.25

«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό

Το δυστύχημα με τον Προαστιακό, όταν συρμός παρέσυσε άνδρα που επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως, σχολιάζουν τα κόμματα, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;
Κόσμος 05.09.25

Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πολιτισμό δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός σε «προσωπικό επίπεδο»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας
Άλμα εξωστρέφειας 05.09.25

Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου,

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο