Παναθηναϊκός: «Έφυγε» ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Αλέξης Τσαντίλης

Πένθος επικρατεί στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αφού «έφυγε» από τη ζωή ο παλαίμαχος παίκτης του, Αλέξης Τσαντίλης, σε ηλικία 65 ετών.

Ο Τσαντίλης φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι από το 1983 έως το 1985, και μαζί κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 1984. Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Εφήβων.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».