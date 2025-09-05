Παναθηναϊκός: «Έφυγε» ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Αλέξης Τσαντίλης
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ο έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Τσαντίλης, που αγωνίστηκε με την ομάδα τη δεκαετία του 80, σε ηλικία 65 ετών.
Πένθος επικρατεί στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αφού «έφυγε» από τη ζωή ο παλαίμαχος παίκτης του, Αλέξης Τσαντίλης, σε ηλικία 65 ετών.
Ο Τσαντίλης φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι από το 1983 έως το 1985, και μαζί κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 1984. Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Εφήβων.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2025
