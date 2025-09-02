Παναθηναϊκός: Ο Ταμπόρδα ήρθε Ελλάδα χωρίς να μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια!
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα αποκάλυψε πως αποδέχτηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού παρότι δεν συζήτησε για την αξιοποίηση του με τον Ρουί Βιτόρια.
Η άφιξη του Βιθέντε Ταμπόρδα στην Αθήνα συνέπεσε χρονικά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οπότε, οι δηλώσεις του Αργεντινού επιτελικού χαφ δεν πήραν την αναμενόμενη δημοσιότητα, αφού η ισοπαλία και η απώλεια βαθμών του Τριφυλλιού στο πρώτο φετινό παιχνίδι του στη Stoiximan Super League, «σκέπασε» τα πάντα στην επικαιρότητα.
Ο Ταμπόρδα στα λεγόμενα του δεν ξέφυγε σε μεγάλο βαθμό από τα τετριμένα, εκτός από μία φράση που ξεχώρισε. Διότι ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αποκάλυψε πως συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει μιλήσει καθόλου με τον Ρουί Βιτόρια!
«Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή. Μίλησα όμως με τον τεχνικό διευθυντή κι αναμένω να μιλήσω και με τον κ. Βιτόρια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι αυτή είναι μία όμορφη πρόκληση για εμένα» σχολίασε ο Ταμπόρδα.
Επί της ουσίας, ο Ταμπόρδα αποδέχτηκε να ενσωματωθεί σε ένα ποδοσφαιρικό πρότζεκτ παρότι δεν συζήτησε με τον άνθρωπο που το χειρίζεται. Προφανώς δεν είναι πρωτοφανές, αφού συχνά οι προπονητές δεν εμπλέκονται στις μεταγραφικές συζητήσεις. Από την άλλη, έχει τη σημασία για το ποιοι επέλεξαν τον Ταμπόρδα για να αναπληρώσει το δυσαναπλήρωτο κενό του Αζεντίν Ουναΐ. Στην προκειμένη, αυτοί οι οποίοι χρεώνονται τη μεταγραφή είναι ο τεχνικός διευθυντής, Γιάννης Παπαδημητρίου και ο υπεύθυνος του σκάουτινγκ, Μάκης Λιβαθηνός.
Πάντως, οι οπαδοί του Τριφυλλιού περιμένουν με ανυπομονησία να δουν αγωνιζόμενο τον Ταμπόρδα. Το τρίπτυχο Αργεντινός, «δεκάρι» και… κατεβασμένες κάλτσες φέρνει στο μυαλό τους Έκι Γκονζάλες και Χουάν Χοσέ Μπορέλι, οπότε υπάρχουν προσδοκίες για την εμφάνιση του 25χρονου άσου!
