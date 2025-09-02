Απόψε τα μεσάνυχτα (Τρίτη 2/9) ο Παναθηναϊκός θα δηλώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League. Ο Ρουί Βιτόρια ταλανίζεται από μία δύσκολη απόφαση, αφού πρέπει να αποκλείσει έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο υπολογίζει στον σχεδιασμό του.

Για να το πάρουμε από την αρχή, ας θυμηθούμε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι για τον Πορτογάλο προπονητή στα ματς με τη Σαμσουνσπόρ. Αυτοί ήταν οι Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Από αυτούς, ο Φώτης Ιωαννίδης αποχώρησε για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και αυτομάτως, η θέση του άδειασε. Όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Εκτός λίστας είναι ο Γεντβάι που εναντίον των Τούρκων δεν αγωνίστηκε επειδή ήταν τραυματίας, καθώς και οι νεοαποκτηθέντες Ρενάτο, Ντέσερς, Πάντοβιτς και Ταμπόρδα. Άρα, ο Βιτόρια έχει πέντε αθλητές τους οποίους μπορεί να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Λογικά μιλώντας, οι τέσσερις καινούργιοι δεν αποκτήθηκαν για να τεθούν εκτός Ευρώπης.

Σε ότι αφορά τα πρόσωπα που θα αποκλειστούν από τη λίστα, στη θεωρία είναι πιο εύκολο για τον Βιτόρια να αφήσει έξω τους Γερεμέγεφ και Μαντσίνι. Ο Σουηδός στράικερ μένει ελεύθερος στις 31 Δεκεμβρίου και ο Αργεντινός στράικερ είναι χαμηλά στην ιεραρχία και ψάχτηκε να φύγει.

Άρα, εκκρεμεί μία δύσκολή απόφαση για την ευρωπαϊκή λίστα, για τους άλλους δύο που θα μείνουν εκτός. Είτε ο Πορτογάλος προπονητής μπορεί απλώς να διατηρήσει έξω τον Γεντβάι και τον Πάντοβιτς, αλλά εδώ μπαίνουν στα υπόψη και άλλες παράμετροι. Για παράδειγμα, ο Γεντβάι καλύπτει και το άκρο της άμυνας, ενώ ο Πάντοβιτς αγωνίζεται σε όλους τους μεσοεπιθετικούς χώρους.

Επίσης, ο Βιτόρια σίγουρα θα ζυγίσει και το επικείμενο Κόπα Άφρικα, που θα διεξαχθεί Δεκέμβριο και Ιανουάριο και στο οποίο θα πάνε οι Λαφόν, Ντέσερς και Τουμπά. Για να προσαρμόσει αναλόγως τις επιλογές του. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Πορτογάλο προπονητή, αλλά αυτή η δυσκολία είναι απόρροια του μεταγραφικού σχεδιασμού του καλοκαιριού…