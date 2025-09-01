Με Ντέσερς ο Παναθηναϊκός έκλεισε τις μεταγραφές
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού καταλήγουν στην απόφαση να μην προχωρήσουν σε άλλη προσθήκη στο ρόστερ.
Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν χρονικά ο τελευταίος ποδοσφαιριστής ο οποίος έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας, για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με μεταγραφική δραστηριότητα, είχε προηγηθεί η άφιξη των Σέρβου επιθετικού Μίλος Πάντοβιτς και του Αργεντινού μέσου, Βιθέντε Ταμπόρδα.
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, με τον Νιγηριανό επιθετικό της Ρέιντζερς ολοκληρώθηκε η ενίσχυση του Τριφυλλιού για το φετινό καλοκαίρι. Παρά τις συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων του Συλλόγου και του Ρουί Βιτόρια και των… μηνυμάτων από την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, η απόφαση δεν φάνηκε να αλλάζει.
Είναι γεγονός ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού μαζί με τον Πορτογάλο προπονητή, εξέταζαν βιογραφικά για άλλη μία μεταγραφή στη μεσαία γραμμή. Ένας παίκτης ο οποίος συνειδητά θα ερχόταν στο «Γεώργιος Καλαφάτης» με συνειδητά συμπληρωματικό ρόλο.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η τελική απόφαση στο «πράσινο» στρατόπεδο, η τελική απόφαση είναι πως το ρόστερ έχει διαμορφωθεί και δεν προκύψουν περαιτέρω ανακατατάξεις.
Σύμφωνα με μία άποψη, Βιτόρια και διοικούντες αποφάσισαν έτσι αφού έκριναν πως το έμψυχο δυναμικό επαρκεί για τις υποχρεώσεις της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πάντως, εάν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αναθεωρήσουν, έχουν περιθώριο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου για να κλείσουν έναν ποδοσφαιριστή. Αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, αφού η προθεσμία για τη λίστα της UEFA εκνπέει τα μεσάνυχτα της Τρίτης.
