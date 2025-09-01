Επαρχία ή αντιστροφή έδρας για το Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Η Stoiximan Super League διακόπτεται το προσεχές Σαββατοκύριακο εξαιτίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα συνεχιστεί ξανά στις 13-14 Σεπτεμβρίου. Ο Συνεταιρισμός θα ορίσει τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων εντός των ημερών, όμως υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα με την έδρα ενός παιχνιδιού, του Κηφισιά – Παναθηναϊκός!

Επειδή η ομάδα των Βορείων Προαστίων αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα με την εύρεση γηπέδου, όχι απλά για ένα ματς, αλλά για το σύνολο των εγχώριων υποχρεώσεων της. Η Κηφισιά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον φυσικό χώρο της, το Ζηρίνειο Στάδιο, επειδή δεν πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας και ο τοπικός Δήμος δεν επιτρέπει την ανακατασκευή του.

Μία λύση ήταν το κοντινό ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, όμως για τη χρήση του χρειάζεται τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού, που το έχει μισθώσει από το κράτος μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και επιβαρύνεται με τη συντήρηση του. Ωστόσο, σε αυτό το τάιμινγκ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ιδιοκτητών (Αλαφούζος – Πρίτσας) δεν είναι καλές και το Τριφύλλι δεν έχει επιτρέψει τη μετακόμιση της Κηφισιάς στο «Σπύρος Λούης».

Κατά σύμπτωση, στο πρώτο εντός έδρας ματς της Κηφισιάς για τη σεζόν, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό που δεν την έχει διευκολύνει στο γηπεδικό…

Προφανώς, το ζητούμενο είναι η επίλυση του ζητήματος. Εντός του Συνεταιρισμού συζητούνται δύο επιλογές, σε συνεννόηση με Κηφισιώτες και «πράσινους». Είτε η αντιστροφή της έδρας με το ματς να διεξάγεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης», είτε ο ορισμός ενός άλλου γηπέδου για να φιλοξενηθεί η αναμέτρηση, έστω και για μία φορά. Διότι μακροπρόθεσμα, η Κηφισιά πρέπει να βρει μόνιμη λύση και όχι προσωρινή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», οι νεοφώτιστοι στη Stoiximan Super League έχουν επαφές με επαρχιακή ΠΑΕ, προκειμένου να επιλύσουν το γηπεδικό τους. Οπότε, θα υπάρξει το εξής παράδοξο: δύο αθηναϊκές ομάδες να παίξουν εκτός του Λεκανοπεδίου!

Η Κηφισιά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο αθλητικό χώρο εντός Αττικής εκτός από τα αδειοδοτημένα για την Α’ κατηγορία, επειδή γήπεδα όπως η Ριζούπολη, η Νέα Σμύρνη ή η Καλλιθέα, δεν έχουν εγκατεστημένα κλειστά κυκλώματα καταγραφής, τουρνικέ και άλλα προαπαιτούμενα του αθλητικό νόμου. Ενώ το κόστος εγκατάστασης αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν συμφέρει ομάδες μικρότερων πρωταθλημάτων να τα τοποθετήσουν προκαταβολικά.

Η οριστική απόφαση για το θέμα αναμένεται στα προσεχή 24ώρα, ούτως ώστε να καταρτιστεί και το συνολικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής.