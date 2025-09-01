sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
On Field 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:33

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Ας φανταστούμε τον Ρουί Βιτόρια, γύρω στο 60ο λεπτό στην αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Προφανώς βλέπει ότι η ενδεκάδα του χάνει τη συνοχή της και παύει να είναι συμπαγής. Όλοι το ίδιο έβλεπαν, είτε ήταν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, είτε το παρακολοθούσαν τηλεοπτικά. Αρα, ο Βιτόρια σκέφτεται πως μπορεί να παρέμβει και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Να αναζωογονήσει τη μεσαία γραμμή, να δώσει ποιότητα και φρεσκάδα στην επίθεση. Τότε, ο Πορτογάλος γυρίζει στον πάγκο και ποιους βλέπει;

Για να αντικαταστήσει τον Σβιντέρσκι, ο Βιτόρια έχει τον φευγάτο Γερεμέγεφ. Σε μία μέρα που ανακοινώθηκε ένας επιθετικός και έρχεται ένας δεύτερος για βασικός, πως να ζητήσει από τον συμπαθή και αποτελεσματικό Σουηδό (που δεν υπολογίζεις κιόλας…) να σε λυτρώσει; Το έπραξε εναντίον της Σαχτάρ, αλλά δεν είναι αυτό το φυσιολογικό.

Για τα άκρα της επίθεσης για να βγει ο Τετέ που κινείται στη μετριότητα, ο Πελίστρι νιώθει ενοχλήσεις και έπρεπε να προφυλαχτεί και ο Ανάς Ζαρουρί μέχρι στιγμής, εξελίσσεται σε απογοήτευση. Οπότε, ο κλήρος πέφτει πάλι στον Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος όλο φεύγει και όλο παραμένει και με κάποιο μαγικό τρόπο… τρουπώνει στους αγώνες. Όχι υπ’ ευθύνη του, αλλά και αυτός αφού ξέρει πως δεν τον πιστεύουν, πόσο θα βοηθήσει; Εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι με τη Σαχτάρ, αλλά ξανά αυτό είναι η εξαίρεση.

Στη μεσαία γραμμή, αρχίζουν οι Μπακασέτας, Τσιριβέγια και Τσέριν, που φυσιολογικά όσο κυλά το 90λεπτο, κουράζονται και δεν έχουν ενέργεια. Ποιος ήταν ο μόνος έμπειρος ετοιμοπόλεμος χαφ στον πάγκο; Ο Μανώλης Σιώπης που προερχόταν από χτύπημα στο κεφάλι στη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ. Ο Ρενάτο Σάντσες που με δική του δήλωση χρειαζόταν 2-3 εβδομάδες για να ανακτήσει τη φόρμα του και καταλάβαμε όλοι ότι είχε απόλυτο δίκιο στα λεπτά που έπαιξε. Ο άπειρος Μπρέγκου που ορθώς πήρε ευκαιρία, γιατί δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να προστεθεί ένας νεαρός στην εξίσωση.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο αεροδρόμιο, με συνέπεια ο μόνος που μπορούσε να κάνει κάτι, ήταν ο Νίκας. Άλλο ένα παιδί που ξέρει ότι δεν υπολογίζεται και δεν είναι φυσιολογικό να περιμένει ότι θα σε σώσει. Ίσως να το καταφέρει, αλλά θα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Σαν αντίλογο θα αναρωτηθεί κάποιος: Ο Ρουί Βιτόρια τα έκανε όλα σώστα; Όχι, κάθε άλλο. Κατά την άποψη του υπογράφοντος, κοουτσάρισε εσφαλμένα. Ο Καλάμπρια δεν άντεχε για 90λεπτά, γύρω στο 70ο λεπτό χτύπησε στο γόνατο και ο προπονητής του Παναθηναϊκού έπρεπε να τον αντικαταστήσει με τον Κώτσιρα. Αντί για αυτό, ο Βιτόρια άφησε τον Ιταλό να προσπαθεί να αμυνθεί μόνος του απέναντι στον φρέσκο Βέρμπιτς και στα ανεβάσματα του Βήχου και η προπονητική επιλογή κόστισε πολύ ακριβά.

Όπως εξηγήσαμε, τα περιθώρια παρέμβασης του Βιτόρια ήταν μικρά, αλλά υπαρκτά. Μία λύση ήταν η χρησιμοποίηση του Σιώπη, για να δώσει σκληράδα και ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Ίσως ένας τρίτος στόπερ, για να βοηθήσει την άμυνα του. Άλλωστε, καλύτερα να είσαι κυνικός (χαρακτηριστικό της πορτογαλικής σχολής), παρά στο τέλος να μετανιώνεις για τους βαθμούς που έχασες. Ακριβώς ότι συνέβη με τον Παναθηναϊκό…

Εν κατακλείδι, ο τίτλος δεν ξεγράφεται από τη 2η αγωνιστική με ένα κακό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, η Μπαρτσελόνα έκανε γκέλα και πριν μία εβδομάδα τη γλύτωσε στις καθυστερήσεις. Αλλά είναι τα κενά που «φωνάζουν» και οι άνθρωποι του Συλλόγου επιβάλλεται να τα αντιληφθούν άμεσα. Γιατί τώρα έχουν τη δυνατότητα να τα καλύψουν. Αργότερα, θα είναι αργά για δάκρυα…

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

World
Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31.08.25

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες
On Field 31.08.25

Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέρει πως παραμένει στη… γωνία του ρινγκ παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι, την ώρα που η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να πάρει τον Αργεντίνο γκολκίπερ έστω και στο φινάλε των μεταγραφών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
