Βιτόρια: «Ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους»

Το ματς της πρώτης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε κι έτσι ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Super League απόψε (Κυριακή 31/8, 22:00) στη Λεωφόρο, υποδεχόμενος τον Λεβαδειακό για τη 2η «στροφή».

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε στο MatchDay Mag και δήλωσε πως περιμένει με ενδιαφέρον να βιώσει την ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο, καθώς όπως είπε έχει ακούσει πολλά για τις συνθήκες που δημιουργούν στο σαφώς μικρότερο αυτό γήπεδο σε σχέση με το ΟΑΚΑ.

Παράλληλα τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή ψυχολογική και αγωνιστική κατάσταση προκειμένου να ξεκινήσει νικηφόρα στο πρωτάθλημα ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα θα διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι το τέλος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια

«Αρχίζει για εμάς η πρόκληση του πρωταθλήματος. Ξεκινάμε με πάρα πολλές φιλοδοξίες και θέλουμε να το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Θεωρώ πως είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό momentum. Η ομάδα έχει δώσει έξι αγώνες, έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό, έχει πάρει αρκετά καλά αποτελέσματα και έχει καλή ψυχολογία. Είμαστε όλοι ενωμένοι σ’ αυτό το κομμάτι και πάμε με πολύ μεγάλη προσμονή για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι θετικό πως πρόκειται για ένα εντός έδρας ματς στη φυσική μας έδρα και η βοήθεια των φιλάθλων μας θα είναι πολύ σημαντική», είπε αρχικά ο Βιτόρια.

Και συμπλήρωσε με νόημα: «Έχω ακούσει πάρα πολλά για την ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δω το γήπεδο γεμάτο, με τους φιλάθλους να μας στηρίζουν από το πρώτο λεπτό. Να δημιουργήσουν μια δυνατή και… εκρηκτική ατμόσφαιρα. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι η ατμόσφαιρα από μόνη της δεν κερδίζει παιχνίδια, μιας και οι αγώνες παίζονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Γι’ αυτό και εμείς από τη δική μας πλευρά, θα πρέπει να είμαστε στο 100% σ’ αυτό το παιχνίδι.

Ουσιαστικά ο ένας πρέπει να… σπρώχνει τον άλλον: η ομάδα και οι φίλαθλοί μας. Έχοντας αυτά τα δύο κομμάτια αλληλένδετα, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για εμάς σ’ ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο. Όμως είμαι σίγουρος ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει, αν δείξουμε την ταυτότητα που είχαμε στους τελευταίους αγώνες και με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε…».