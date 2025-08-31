Βιτόρια: «Ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια έστειλε μήνυμα τόσο προς την ομάδα του όσο και προς τον κόσμο της με αφορμή το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.
- Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
- Από τις καταρρακτώδεις βροχές στη ζέστη - «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία»
- Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία
- Το εργαλείο επεξεργασίας εικόνας με την αναπάντεχη ονομασία «Nano Banana» που έγινε viral
Το ματς της πρώτης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε κι έτσι ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Super League απόψε (Κυριακή 31/8, 22:00) στη Λεωφόρο, υποδεχόμενος τον Λεβαδειακό για τη 2η «στροφή».
Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε στο MatchDay Mag και δήλωσε πως περιμένει με ενδιαφέρον να βιώσει την ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο, καθώς όπως είπε έχει ακούσει πολλά για τις συνθήκες που δημιουργούν στο σαφώς μικρότερο αυτό γήπεδο σε σχέση με το ΟΑΚΑ.
Παράλληλα τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή ψυχολογική και αγωνιστική κατάσταση προκειμένου να ξεκινήσει νικηφόρα στο πρωτάθλημα ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα θα διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι το τέλος.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια
«Αρχίζει για εμάς η πρόκληση του πρωταθλήματος. Ξεκινάμε με πάρα πολλές φιλοδοξίες και θέλουμε να το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Θεωρώ πως είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό momentum. Η ομάδα έχει δώσει έξι αγώνες, έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό, έχει πάρει αρκετά καλά αποτελέσματα και έχει καλή ψυχολογία. Είμαστε όλοι ενωμένοι σ’ αυτό το κομμάτι και πάμε με πολύ μεγάλη προσμονή για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι θετικό πως πρόκειται για ένα εντός έδρας ματς στη φυσική μας έδρα και η βοήθεια των φιλάθλων μας θα είναι πολύ σημαντική», είπε αρχικά ο Βιτόρια.
Και συμπλήρωσε με νόημα: «Έχω ακούσει πάρα πολλά για την ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δω το γήπεδο γεμάτο, με τους φιλάθλους να μας στηρίζουν από το πρώτο λεπτό. Να δημιουργήσουν μια δυνατή και… εκρηκτική ατμόσφαιρα. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι η ατμόσφαιρα από μόνη της δεν κερδίζει παιχνίδια, μιας και οι αγώνες παίζονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Γι’ αυτό και εμείς από τη δική μας πλευρά, θα πρέπει να είμαστε στο 100% σ’ αυτό το παιχνίδι.
Ουσιαστικά ο ένας πρέπει να… σπρώχνει τον άλλον: η ομάδα και οι φίλαθλοί μας. Έχοντας αυτά τα δύο κομμάτια αλληλένδετα, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για εμάς σ’ ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο. Όμως είμαι σίγουρος ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει, αν δείξουμε την ταυτότητα που είχαμε στους τελευταίους αγώνες και με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε…».
- Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη «βόμβα» Ταρέμι (vid)
- Ενας 16χρονος με ψεύτικο όπλο προκάλεσε χαμό έξω από το γήπεδο της Τσέλσι
- Βιτόρια: «Ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους»
- Σλοβενία – Βέλγιο 86-69: Πρώτη νίκη με τριπλ νταμπλ του Ντόντσιτς (vid)
- LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου
- LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις