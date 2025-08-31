Ο Μάρτιν προανήγγειλε τη μεταγραφή του Ντέσερς στον Παναθηναϊκό
Ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, δήλωσε πως ο Σίριλ Ντέσερς έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι του με τη Ρέιντζερς.
Τη μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς στον Παναθηναϊκό προανήγγειλε ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν. Ο Άγγλος τεχνικός τόνισε πως ο Νιγηριανός στράικερ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, έπαιξε για τελευταία φορά με τους Τζερς.
«Ο Σίριλ μάλλον αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την ομάδα μας. Θα φύγει με τις καλύτερες ευχές όλων μας. Ήταν εξαιρετικός και είναι μία καλή συμφωνία για μας και για εκείνον» σχολίασε ο Μάρτιν στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ισοπαλία 0-0 της Ρέιντζερς με τη Σέλτικ στο Άιμπροξ Παρκ.
Ο Ντέσερς ήταν αναπληρωματικός στο ντέρμπι του Ολντ Φιρμ, όμως ο Μάρτιν τον πέρασε αλλαγή στο 72′, στη θέση του νεοαποκτηθέντος στράικερ Μιόβσκι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ντέσερς αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του μετά το παιχνίδι και τους ενημέρωσε σύντομα αναχωρεί για την Αθήνα.
Το ταξίδι του 30χρονου άσου στην Αθήνα είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, γιατί ο ποδοσφαιριστής πρέπει να μεταβεί στο Λάγος της Νιγηρίας, όπου έχει κληθεί στην Εθνική ομάδα. Οπότε, ο Ντέσερς πρέπει να τελειώσει με τα τυπικά για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και μετά να φύγει για την πατρίδα του.
Rangers head coach Russell Martin says Cyriel Dessers is set for a departure from Rangers.#BBCFootball pic.twitter.com/usVpXWexPO
— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 31, 2025
