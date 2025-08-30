Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το ακριβές πρόγραμμά του στην League Phase του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει Ρόμα, Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς, Γιουνγκ Μπόις, Μάλμε και Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase:

1η αγωνιστική: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

3η αγωνιστική: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική: Μάλμε – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

7η αγωνιστική: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ρόμα

Αναλυτικά το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

Όλα τα παιχνίδια των «πράσινων» στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.