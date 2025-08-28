O Φώτης Ιωαννίδης αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με πρόκριση στη League Phase του Europa League! Με τη συνταγή του Ρουί Βιτόρια, οι «πράσινοι» προστάτευσαν την εστία τους, ο Ντραγκόβσκι επενέβη στις μετρημένες περιπτώσεις που χρειάστηκε και το 0-0 εναντίον της Σαμσουνσπόρ ήταν αρκετό για την επιτυχία! Μάλιστα, αν οι μεσοεπιθετικοί του Τριφυλλιού ήταν πιο ψύχραιμοι στις τελικές αποφάσεις τους, θα έφευγαν νικητές από τη Σαμσούντα!

Ο μεγάλος σκοπός του καλοκαιριού επετεύχθηκε, παρότι χάθηκε η ιστορική ευκαιρία για να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός το Champions League με έναν πικρό αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς. Η ΠΑΕ θα κερδίσει έσοδα και πρεστίζ από το Europa League, αν και ο Ρουί Βιτόρια πρέπει να λύσει το τεράστιο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Αλλά αυτό θα τον απασχολήσει από την Παρασκευή.

Ο Ιωαννίδης από αύριο πρέπει να θεωρείται κάτοικος Λισαβόνας και οι ιθύνοντες του Συλλόγου ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του. Σε συνδυασμό με την ένταξη των Ρενάτο και Καλάμπρια και την επικείμενη απόκτηση του Ταμπόρδα, ο Βιτόρια θα μοντάρει μία ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές. Με πρώτη προϋπόθεση να νικήσει τον Λεβαδειακό την Κυριακή στη Λεωφόρο και να κερδίσει 15 μέρες δουλειάς.

Ο Παναθηναϊκός τη μεγαλύτερη ευκαιρία

Στο 7ο λεπτό, από το γέμισμα του Σάτκα και την κεφαλιά προς τα πίσω του Πάλμερ-Μπράουν, ο Κιλίντς βγήκε τετ-α-τετ και σούταρε πάνω στο πρόσωπο του Ντραγκόβσκι. O Μάριους είχε μία καλή στιγμή στο 16′, όταν το συρτό σουτ του από το ημικύκλιο κατέληξε άουτ. Το Τριφύλλι απάντησε στο 23′, με τον Μπακασέτα να βρίσκει με φάουλ τον Κυριακόπουλο, όμως αυτός μόνος στην περιοχή πλάσαρε άουτ.

Ο Τουμπά ενέργησε επιπόλαια με τη μπάλα στο 38′, ο Μουσάμπα έκλεψε και βγήκε στην κόντρα, αλλά εκεί ο Πάλμερ-Μπράουν τον φύλαξε καλά και ο Ντραγκόβσκι σταμάτησε το σουτ του. Όμως η μεγαλύτερη ευκαιρία χάθηκε στο 42′. Ο Μπακασέτας πέρασε κάθετα στον Ιωαννίδη, αλλά αυτός απέναντι από τον Κοκτσούκ πλάσαρε άουτ. Η Σαμσουνσπόρ είχε άλλο ένα επικίνδυνο σουτ του Μουσάμπα στο 44′, αλλά και πάλι ο Ντραγκόβσκι ήταν εκεί για να αποκρούσει.

Δεν απειλήθηκε καθόλου το Τριφύλλι

O Ιωαννίδης έψαξε το γκολ στο 48′, όταν ντρίμπλαρε τον Βαν Ντρόνγκελεν και πλάσαρε, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Εξίσου μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο 66′. Ο Ιωαννίδης πάσαρε κάθετα στον Τετέ, αυτός από αριστερά στην περιοχή πλάσαρε πάνω στον Κοκτσούκ και στο «ριμπάουντ» δεν μπόρεσε να βρει πρώτος τη μπάλα. Η Σαμσουνσπόρ απείλησε στο 70′, όταν από το κόρνερ του Γιαβρού, ο Ντιμάτα έκανε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και η μπάλα πέρασε άουτ.

Η Σαμσουνσπόρ ανέβασε την πίεση της στα τελευταία λεπτά, είχε δύο καλά φάουλ με τον Εντσάμ και τον Αϊντόγλου, όμως ο Ντραγκόβσκι δεν ανησύχησε σοβαρά. Οι «πράσινοι» στα τελευταία λεπτά κράτησαν τη μπάλα, δεν απειλήθηκαν καθόλου και με το σφύριγμα της λήξης, προκρίθηκαν στην επόμενη φάση χάρη στο 2-1 του ΟΑΚΑ!

MVP: Ο Πέδρο Τριριβέγια. Ο Ισπανός αμυντικός χαφ ήταν αυτός έδωσε ηρεμία στην ανάπτυξη του Τριφυλλιού, στα διαστήματα που πίεζαν οι Τούρκοι. Ο Ισπανός είχε καίρια κοψίματα, σταματώντας αντεπιθέσεις και με τη βοήθεια του Τσέριν, κέρδισαν τη μάχη του κέντρου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Μάριους. Ο θηριώδης επιθετικός της Σαμσουνσπόρ έχασε τις μονομαχίες από τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά και δεν μπόρεσε να δώσει στηρίγματα στους συμπαίκτες του, για να πάρουν μέτρα στο γήπεδο.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Αν ο Τετέ στο 66′ τελείωνε τη φάση όπως αρμόζει στην κλάση του ή πάσαρε στον ελεύθερο Πελίστρι, ο Παναθηναϊκός θα προηγούταν στο σκορ και κάπου εκεί, το ματς θα τελείωνε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αλλαγή του Σιώπη. Η Σαμσουνσπόρ έβρισκε χώρους μέχρι εκείνο το σημείο και ανέβαζε την πίεση της, όμως ο δυναμικός αμυντικός χαφ με τη σκληράδα και την ένταση του, κέρδισε τις μονομαχίες και θωράκισε τον Τσιριβέγια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιρφάν Πέλιτο από τη Βοσνία κατάφερε να αποφύγει τα λάθη, σφύριξε κάτι παραπάνω στους γηπεδούχους, αλλά ήταν προσεκτικός. Έχασε μόνο το τάκλιν του Κοκτσούκ στον Τετέ στο 66′, έχοντας ίσως τη σιγουριά πως θα τον καλούσε ο Βαν Μπόλεκ να το ελέγξει.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός ελίτ Πολ Βαν Μπόελεκ στο 66′ τσέκαρε το τάκλιν του Κοκτσούκ στον Τετέ, όμως έκρινε πως παρότι ο Τούρκος βρήκε το πόδι του Βραζιλιάνου, δεν κάλεσε τον Πελίτο για να δει τη φάση.

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ρέις): Κοκτσούκ, Γιαβρού (78′ Μέντες), Σάτκα, Βαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Μακουμπού (85′ Αϊντόγκου), Εντσάμ, Μουσάμπα, Κιλίντς (60′ Ντιμάτα), Μάριους (78′ λ.τ. Γιαλντίρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71′ Σιώπης), Τετέ (90′ Γερεμέγεφ), Τζούρισιτς (63′ Πελίστρι), Ιωαννίδης (71′ Σβιντέρσκι).