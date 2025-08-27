sports betsson
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παναθηναϊκός-Ταρέμι: Πόσο κοστίζει, πότε άρχισε προετοιμασία και η στάση της Ίντερ
Ποδόσφαιρο 27 Αυγούστου 2025 | 13:31

Παναθηναϊκός-Ταρέμι: Πόσο κοστίζει, πότε άρχισε προετοιμασία και η στάση της Ίντερ

Το «In» έχει τις λεπτομέρειες γύρω από το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μεχντί Ταρέμι και τις προϋποθέσεις που ο Ιρανός θα ερχόταν στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Μεταξύ των επιθετικών που εξετάζουν στο Τριφύλλι είναι και ο Μεχντί Ταρέμι της Ίντερ. Ο Ιρανός άσος δεν χρειάζεται συστάσεις, αφού στην ηλικία των 33 ετών έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό, στο οποίο ξεχωρίζει η θητεία του στην Πόρτο με 91 γκολ και 53 ασίστ σε 182 αγώνες.

Στην περσινή σεζόν που η Ίντερ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας και ήταν φιναλίστ στο Champions League, o Ταρέμι ήταν ο 12ος παίκτης του Σιμόνε Ιντζάγκι, ερχόμενος από τον πάγκο για να αντικαταστήσει έναν εκ των Τουράμ και Λαουτάρο Μαρτίνεζ, που συνέθεταν το επιθετικό δίδυμο. Τα μόλις 3 γκολ και οι 9 ασίστ σε 41′ συμμετοχές δεν αποτυπώνουν πλήρως τη συνεισφορά του Ιρανού κυνηγού στην επιτυχημένη χρονιά των «νερατζούρι».

Πάντως, οι ανακατατάξεις στο Σαν Σίρο επηρέασαν τον Ταρέμι. Ο νέος προπονητής, Κρίστιαν Κίβου δεν τον υπολογίζει και ο Ιρανός ποδοσφαιριστής αναζητεί τον επόμενο προορισμό του.

Ο Ταρέμι επέστρεψε στο Μιλάνο την Τρίτη 19 Αυγούστου και δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της Ίντερ. Παρά τις φήμες ότι θα υποβιβαζόταν στην Πριμαβέρα της πρωταθλήτριας Ιταλίας, ο Ταρέμι συνεχίζει υπό τις οδηγίες του Κίβου, όμως γυμνάζεται ατομικά και δουλεύει στη φυσική κατάσταση.

Το συμβόλαιο του Ταρέμι με την Ίντερ λήγει τον Ιούνιο του 2027 και προβλέπει πάγιες αποδοχές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη. Με τα μπόνους και με άλλες παροχές, ο 33χρονος στράικερ μπορεί να κερδίσει μέχρι 3,56 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ίντερ παραχωρεί τον Ταρέμι με τη μορφή δανεισμού, εφόσον ο Κίβου δεν τον υπολογίζει και δεν προβάλλει απαιτήσεις για ενοίκιο. Τουλάχιστον, οι εκπρόσωποι του Ταρέμι αυτό το ενδεχόμενο συζήτησαν με τους ανθρώπους της Αϊντχόφεν, που ασχολούνται με τον Ιρανό επιθετικό.

Ο Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να τον πάρει δανεικό για μία σεζόν, έχει συγκεντρώνει πληροφορίες για το καθεστώς του, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς την Ίντερ. Προφανώς, οι «πράσινοι» αξιολογούν και άλλα προφίλ, προτού καταλήξουν στον Ιρανό, ο οποίος έχει μεγάλα πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα ντεσαβαντάζ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.08.25

Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική

Επιστήμονες καταδεικύνουν τη βιωσιμότητα για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα (Άρης/Σελήνη) και τις άμεσες εφαρμογές στη Γη.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο