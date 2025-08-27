Παναθηναϊκός-Ταρέμι: Πόσο κοστίζει, πότε άρχισε προετοιμασία και η στάση της Ίντερ

Μεταξύ των επιθετικών που εξετάζουν στο Τριφύλλι είναι και ο Μεχντί Ταρέμι της Ίντερ. Ο Ιρανός άσος δεν χρειάζεται συστάσεις, αφού στην ηλικία των 33 ετών έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό, στο οποίο ξεχωρίζει η θητεία του στην Πόρτο με 91 γκολ και 53 ασίστ σε 182 αγώνες.

Στην περσινή σεζόν που η Ίντερ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας και ήταν φιναλίστ στο Champions League, o Ταρέμι ήταν ο 12ος παίκτης του Σιμόνε Ιντζάγκι, ερχόμενος από τον πάγκο για να αντικαταστήσει έναν εκ των Τουράμ και Λαουτάρο Μαρτίνεζ, που συνέθεταν το επιθετικό δίδυμο. Τα μόλις 3 γκολ και οι 9 ασίστ σε 41′ συμμετοχές δεν αποτυπώνουν πλήρως τη συνεισφορά του Ιρανού κυνηγού στην επιτυχημένη χρονιά των «νερατζούρι».

Πάντως, οι ανακατατάξεις στο Σαν Σίρο επηρέασαν τον Ταρέμι. Ο νέος προπονητής, Κρίστιαν Κίβου δεν τον υπολογίζει και ο Ιρανός ποδοσφαιριστής αναζητεί τον επόμενο προορισμό του.

Ο Ταρέμι επέστρεψε στο Μιλάνο την Τρίτη 19 Αυγούστου και δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της Ίντερ. Παρά τις φήμες ότι θα υποβιβαζόταν στην Πριμαβέρα της πρωταθλήτριας Ιταλίας, ο Ταρέμι συνεχίζει υπό τις οδηγίες του Κίβου, όμως γυμνάζεται ατομικά και δουλεύει στη φυσική κατάσταση.

Το συμβόλαιο του Ταρέμι με την Ίντερ λήγει τον Ιούνιο του 2027 και προβλέπει πάγιες αποδοχές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη. Με τα μπόνους και με άλλες παροχές, ο 33χρονος στράικερ μπορεί να κερδίσει μέχρι 3,56 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ίντερ παραχωρεί τον Ταρέμι με τη μορφή δανεισμού, εφόσον ο Κίβου δεν τον υπολογίζει και δεν προβάλλει απαιτήσεις για ενοίκιο. Τουλάχιστον, οι εκπρόσωποι του Ταρέμι αυτό το ενδεχόμενο συζήτησαν με τους ανθρώπους της Αϊντχόφεν, που ασχολούνται με τον Ιρανό επιθετικό.

Ο Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να τον πάρει δανεικό για μία σεζόν, έχει συγκεντρώνει πληροφορίες για το καθεστώς του, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς την Ίντερ. Προφανώς, οι «πράσινοι» αξιολογούν και άλλα προφίλ, προτού καταλήξουν στον Ιρανό, ο οποίος έχει μεγάλα πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα ντεσαβαντάζ.