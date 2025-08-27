Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Την τελευταία του προπόνηση εν Ελλάδι πραγματοποίησε την Τρίτη (26/8) ο Παναθηναϊκός, παρουσία και του Γιάννη Αλαφούζου, ενόψει του κρίσιμου αγώνα της Πέμπτης με τη Σάμσουνσπορ (28/8,20:00) για τα playoffs του Europa League.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα, με τον Ρουί Βιτόρια να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα για τα δύο ματς με τους Τούρκους. Εκτός έμεινε ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Οι «πράσινοι» αναχωρούν αύριο (27/8) για την Τουρκία, με σκοπό την υπεράσπιση του 2-1 του ΟΑΚΑ και την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο την τουρκική Σαμσούνσπορ. Η αποστολή του Τριφυλλιού αναχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Σαμψούντα.
Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι.
Στην αποστολή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσούνσπορ».
