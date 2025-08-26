Η Πόρτο ξεκαθαρίζει: «Καμία εμπλοκή για τον Ιωαννίδη»

Οι «δράκοι» διαψεύδουν τα σενάρια περί ανταγωνισμού με τη Σπόρτινγκ για τον Έλληνα φορ του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τη «Record», «τα σενάρια περί «μπρα-ντε-φερ» μεταξύ Πόρτο και Σπόρτινγκ για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη δεν έχουν καμία βάση.

Η πορτογαλική ομάδα δεν εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου επιθετικού του Παναθηναϊκού, για τον οποίο οι «πράσινοι» ζητούν πάνω από 20 εκατ. ευρώ.

Ο Ιωαννίδης, που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, παραμένει στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ, η οποία από πέρσι δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η απόφαση της Πόρτο σχετίζεται με το αγωνιστικό πλάνο του Φραντσέσκο Φαριόλι. Ο Ιταλός τεχνικός αγωνίζεται με έναν κεντρικό φορ και, μετά την αποχώρηση του Νάμασο, θεωρεί ότι η επίθεση είναι επαρκώς καλυμμένη με τον Σάμου και τον Λουκ Ντε Γιονγκ, ενώ στο ρόστερ βρίσκεται και ο Ντενίζ Γκιουλ. Έτσι, η προσοχή στρέφεται σε άλλες θέσεις ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου.

Η «SAD» των «δράκων» ξεκαθαρίζει ότι δεν εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ούτε θέλει να συνδεθεί με τις φημολογίες που τροφοδοτούνται από τον ελληνικό Τύπο. Η Σπόρτινγκ, λοιπόν, παραμένει μόνη στη μάχη για την απόκτηση του Ιωαννίδη, σε μια υπόθεση που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το κλείσιμο της αγοράς”.