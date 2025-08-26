Η Πόρτο ξεκαθαρίζει: «Καμία εμπλοκή για τον Ιωαννίδη»
Οι «δράκοι» διαψεύδουν τα σενάρια περί ανταγωνισμού με τη Σπόρτινγκ για τον Έλληνα φορ του Παναθηναϊκού.
Οι «δράκοι» διαψεύδουν τα σενάρια περί ανταγωνισμού με τη Σπόρτινγκ για τον Έλληνα φορ του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τη «Record», «τα σενάρια περί «μπρα-ντε-φερ» μεταξύ Πόρτο και Σπόρτινγκ για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη δεν έχουν καμία βάση.
Η πορτογαλική ομάδα δεν εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου επιθετικού του Παναθηναϊκού, για τον οποίο οι «πράσινοι» ζητούν πάνω από 20 εκατ. ευρώ.
Ο Ιωαννίδης, που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, παραμένει στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ, η οποία από πέρσι δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.
Η απόφαση της Πόρτο σχετίζεται με το αγωνιστικό πλάνο του Φραντσέσκο Φαριόλι. Ο Ιταλός τεχνικός αγωνίζεται με έναν κεντρικό φορ και, μετά την αποχώρηση του Νάμασο, θεωρεί ότι η επίθεση είναι επαρκώς καλυμμένη με τον Σάμου και τον Λουκ Ντε Γιονγκ, ενώ στο ρόστερ βρίσκεται και ο Ντενίζ Γκιουλ. Έτσι, η προσοχή στρέφεται σε άλλες θέσεις ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου.
Η «SAD» των «δράκων» ξεκαθαρίζει ότι δεν εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ούτε θέλει να συνδεθεί με τις φημολογίες που τροφοδοτούνται από τον ελληνικό Τύπο. Η Σπόρτινγκ, λοιπόν, παραμένει μόνη στη μάχη για την απόκτηση του Ιωαννίδη, σε μια υπόθεση που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το κλείσιμο της αγοράς”.
