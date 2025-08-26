Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Σε προχωρημένο επίπεδο φέρεται να βρίσκεται η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του Έλληνα φορ του Παναθηναϊκού είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, η συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή έχει ολοκληρωθεί και πλέον απομένει να τα βρουν και οι δύο ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.

Η ομάδα της Πορτογαλίας έχει ανάγκη ενίσχυσης της επιθετικής της γραμμής, καθώς μετά την πώληση του Βίκτορ Γιόκερες στην Άρσεναλ, τα «λιοντάρια» ετοιμάζονται να πουλήσουν αυτό το καλοκαίρι και τον Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα οι «πράσινοι» διέψευδαν δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν συμφωνήσει με την Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί οικονομικά. Αυτή την στιγμή πάντως άπαντες στον Παναθηναϊκό τονίζουμε πως είναι αφοσιωμένοι στη ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ και όλα δείχνουν πως οι εξελίξεις «τρέξουν» μετά το παιχνίδι.